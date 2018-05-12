Diyabetik Köpekler Hayat Kurtarıyor

Bu modern sistemin kahramanları ‘diyabetik köpekler’, kanda tehlikeli şeker seviyesini koklamak ve sahiplerini uyarmak için eğitildi. Her bir köpeği eğitmek 50 bin dolara mal oluyor. Ancak diyabetik olduğunu kanıtlayanlar için bu köpekler bedava. Köpekler, sahibini, diyabetik komaya sokabilecek düşük kan şekerinden kurtarıyor.

Diyabetik Köpekler’in kurucusu Mark Ruefenacht. O da bilgi toplamayı seven bir diyabet hastası. Devamlı olarak iki glukoz monitörü taşıyor ve iki farklı markayı test ediyor.

Bir kan şekeri monitörü 122 okuma gösteriyor. Diğeriyse 133. Her iki okuma da güvenli, normal sıralı. Ruefenacht, diyabet köpeklerinin terli bez içeren kavanozlar kullanarak düşük kan şekerini nasıl kokladığını gösteriyor. Ruefenacht’ın kavanoz modeli bilimsel olarak geçerliliğini kanıtlamış durumda. Köpekleri rahatsız edici kokulardan sakınmasını sağlamak için kavanozları diğer kokularla kullanıyor. Ancak köpekler diğer kokularla ilgilenmiyor. Bu, köpeklerin kan şekerinin düştüğünü anlamasını sağlıyor. Monitörler kan şekerini birkaç dakika önce normal gösterdiği için Ruefenacht köpeklerin oynamak istediğine karar veriyor.