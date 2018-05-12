HABER

Diyabetik Köpekler Hayat Kurtarıyor

12.05.2018 22:44 | Son Güncelleme

Kan şekerlerini kontrol etmek için insulin kullanan diyabet hastaları bazen çok düşük değerler elde ediyor. Bu durum tedavi edilmezse ölüme neden olabiliyor. Modern kan şekeri izleme sistemi hastaları şeker değerleri çok düşük olduğunda uyarabiliyor.

Diyabetik Köpekler Hayat Kurtarıyor

Bu modern sistemin kahramanları ‘diyabetik köpekler’, kanda tehlikeli şeker seviyesini koklamak ve sahiplerini uyarmak için eğitildi. Her bir köpeği eğitmek 50 bin dolara mal oluyor. Ancak diyabetik olduğunu kanıtlayanlar için bu köpekler bedava. Köpekler, sahibini, diyabetik komaya sokabilecek düşük kan şekerinden kurtarıyor.

Diyabetik Köpekler’in kurucusu Mark Ruefenacht. O da bilgi toplamayı seven bir diyabet hastası. Devamlı olarak iki glukoz monitörü taşıyor ve iki farklı markayı test ediyor.

Bir kan şekeri monitörü 122 okuma gösteriyor. Diğeriyse 133. Her iki okuma da güvenli, normal sıralı. Ruefenacht, diyabet köpeklerinin terli bez içeren kavanozlar kullanarak düşük kan şekerini nasıl kokladığını gösteriyor. Ruefenacht’ın kavanoz modeli bilimsel olarak geçerliliğini kanıtlamış durumda. Köpekleri rahatsız edici kokulardan sakınmasını sağlamak için kavanozları diğer kokularla kullanıyor. Ancak köpekler diğer kokularla ilgilenmiyor. Bu, köpeklerin kan şekerinin düştüğünü anlamasını sağlıyor. Monitörler kan şekerini birkaç dakika önce normal gösterdiği için Ruefenacht köpeklerin oynamak istediğine karar veriyor.

10 dakika önce 133 olan güvenli kan şekeri oranını gösteren cihaz, köpeklerin uyarısından sonra kan şekerinin 83’e düştüğünü gösteriyor. Ruefenacht, köpeklerinin her zaman tehlikeli kan şekerini, kullandığı cihazlardan önce anlayıp haber verdiğini söylüyor.

Diyabetik Köpekler Programı, 100’den fazla köpeği diyabet hastalarıyla buluşturdu. Program, şimdi insanlara en sadık hayvanlar olarak nitelenen köpekleri eğiterek diyabet hastalarına yardımcı olmak ve hayat kurtarmak için programı genişletmeyi amaçlıyor.

KKTC’de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!KKTC’de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!
Muharrem İnce: Böyle bir yetki verilemez!Muharrem İnce: Böyle bir yetki verilemez!
Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladıSavaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran erkem seçimiyle ilgili ankette düzeltme yaptı

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, 24 Haziran erkem seçimiyle ilgili ankette düzeltme yaptı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

İlginizi Çekebilir

Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Kendilerini bin liraya pazarlayan çift yakalandı

Kendilerini bin liraya pazarlayan çift yakalandı

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

ABD'nin İran açıklamasının ardından Suudi Arabistan da devreye girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fransa Paris'te bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa Paris'te bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD ve Rus savaş uçakları, ABD semalarında burun buruna geldi

ABD ve Rus savaş uçakları, ABD semalarında burun buruna geldi

İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı

İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı

Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay

Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay

Malezya eski başbakanı Necip Rezak’ın evinden çantalar dolusu para ve mücevher çıktı

Malezya eski başbakanı Necip Rezak’ın evinden çantalar dolusu para ve mücevher çıktı

Irak'ta oy verme işlemi başladı

Irak'ta oy verme işlemi başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.