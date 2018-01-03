Diyanet'ten bulûğ çağı tanımlamasına açıklama: Erken yaşta evliliklere onay vermiyoruz

BBC

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesindeki bulûğ çağı tanımlamasına bazı siyasilerden ve sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığının kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunduğuna dair haberler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesindeki Dini Kavramlar Sözlüğü'nde yer alan "İslâm hukukçularınca bulûğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir" ifadeleri tepki çekmişti.

Bazı kadın ve çocuk dernekleri, ifadelerin "çocuk istismarı" içerdiğini belirterek, ifadeleri eleştirmişti.

Diyanetin aynı sözlüğünde Nikâh tanımlamasındabulûğ çağına erişmiş kişilerin evlenebilmesinin mümkün olduğunun belirtilmesi, bazı gazeteler ve siyasiler tarafından Diyanet'in erken yaşta evliliklere destek verdiği yönünde yorumlanmıştı.

BBC Sözlükteki nikâh maddesinde şu ifadeler yer alıyor: "Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın kendisinin nikâhlanabilmesi mümkün olmakla birlikte, velisinin de bulunması menduptur" CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Twitter'dan Diyanet'e tepki göstermişti.