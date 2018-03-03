Diyarbakır Barosu Kadın Merkezi'nden çocuğa cinsel istismar davasının 'magazinleştirilmesine' tepki

Diyarbakır Barosu Kadın Merkezi ve İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Kadın Hakları Komisyonu, yaptıkları ortak açıklamada, Kulp ilçesinde 90'dan fazla kişinin bir kız çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı dava dosyasının 'mağdur kız çocuğun güvenliğinin tehlikede olduğu vurgulanmasına karşın yayınlanmasına' tepki gösterdi. Kamunun haber alma hakkı ve basın özgürlüğünün güvence altına alınması ile özgür gazeteciliğin susturulmaması ilkelerinin öneminin altı çizilen açıklamada, toplumun haber alma hakkının ise temel yaşam hakkının önüne geçemeyeceği savunuldu. Açıklamaya göre, Doğan Haber Ajansı (DHA) Diyarbakır muhabiri Felat Bozarslan hem çalıştığı kuruma gönderdiği haberde, hem de sosyal medya hesabında, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 15 yaşında bir kız çocuğun 92 kişinin cinsel taciz ve tecavüzüne uğradığına ilişkin bilgileri paylaştı. Cinsel istismarla ilgili olarak 21 kişi hakkında dava açıldı, 71 kişi hakkında soruşturma devam ediyor. Diyarbakır Barosu Kadın Merkezi'nin açıklamasından anlaşıldığı kadarıyla, çocuğun yüksek yararı gereği davaya yayın yasağı kondu, avukatlar ve ilgili makamlar da, çocuğun travmasının etkilerini azaltmak için çaba harcadı.

Ancak davanın açılmasının ardından kızın kendisi ve annesi, sanık ve şüphelilerin yakınları tarafından ciddi baskı ve tehditlere hedef oldu. 'Çocuğun güvenliğinin tam olarak sağlanması beklendi' Açıklamada kamuoyu desteğini sağlamak için mağdur avukatlarının mahkemenin yayın yasağını kaldırması talebinin yerinde görüldüğü belirtilerek, dosyayı basınla paylaşmak için ise çocuğun güvenliğinin tam olarak sağlanmasının beklendiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, BBC Türkçe, Voice of Amerika ve Jin News'in de dosyayı elde ettikleri, ancak çocuğun avukatlarının 'yayın için mağdurun güvenliğinin sağlanmasının beklenmesi talebini' kabul edip, bu kuruluşların yayınlarını erteledikleri belirtildi. EDİTÖRÜN NOTU: BBC Türkçe'nin bu dosyayı yayın yasağının kalktığı gün elde ettiği doğrudur. Diyarbakır'daki muhabirimiz Hatice Kamer, dosyayı inceleyerek bir haber hazırladı, iki ayrı muhabirimiz de haberi titizlikle inceleyerek yayına hazır hale getirdi. Ancak BBC'nin Editoryal İlkeleri, 'çocukların ve gençlerin fiziksel ve ruhsal sağlığı ile çıkarları ve güvenliklerinin her türlü editoryal kaygının önünde tutulması'nı gerektiriyor.