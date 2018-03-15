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Diyarbakır'da davullu zurnalı Swing

15.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

Kırklar Dağı Konutları'nın yıkılması ile manzarası açılan On Gözlü Köprü'ye çıkanlar, hafta sonu ilginç bir buluşmaya şahit oldu.

Ziyaretçileri halay havası ile karşılayan davul ve zurna sesine bu kez İstanbul'dan kente dans etmeye gelen bir grup Swing tutkunu da eşlik etti.

Swing dönemine ait danslardan biri olan Lindy Hop, bugün neredeyse geçen yüzyılın ilk yarısındaki ününe yaklaşmış durumda.

Swing İstanbul Dans Topluluğu'nun üyeleri de eğitim vermek ve bu dansa olan ilgiyi artırmak için geçen hafta sonu Diyarbakır'a geldi. Bu buluşma yaklaşık iki aydır eğitim alan 25 Diyarbakırlı genç için de ilk ciddi sınavdı.

Dansçılar, Diyarbakır'da Gazi ve Erdebil Köşkü, On Gözlü Köprü, tarihi surların Yedi kardeş ve Evlibeden Burçları, Diclekent ve Leman Kültür'de hem davul zurna hem de caz müziği eşliğinde dans etkinlikleri gerçekleştirdiler.

Swing İstanbul'un kurucusu ise 2008 yılında, İzlanda'da mühendislik yaparken bu dansla tanışan Hakan Durak.

Swing tutkusu için işinden istifa eden Durak, "Swinge bulaşan iflah olmaz" diyerek anlatıyor:

"10 yıldır İstanbul'da Lindy Hop dansını çalışıyorum. Lindy Hop, 1930-40'lı yıllarda Amerika ve dünyayı kasıp kavuran Swing müzikleriyle yapılmış, Harlem, New York kökenli bir dans türüdür. Afrika kökenli bir Amerikan caz dansıdır.

Lindy Hop, ilk eşli swing dansı, ayrıca boogie, woogie, rock'n roll, jive, east coast gibi tüm swing dansların da atası."

'Bu dansı Türkiye'de yaymak istiyoruz. Diyarbakır'dan başladık'

60'lı yıllarda Türkiye'de Swing danslarından biri olan Çarliston'un yaygın olduğunu hatırlatan Hakan Durak, Diyarbakır deneyimlerini şöyle anlatıyor:

"Hızlı ve akrobatlığı ile eğlenceli danslardan biridir. Bir süredir bu dansı Türkiye'de yaymak istiyoruz. Diyarbakır'da başlayalım dedik. Ama Sur olayları ile projemiz sekteye uğradı. 2017 Ekim ayında gelmeye başladık, iki üç haftada bir Nazlı arkadaşımla beraber gelip dans dersleri veriyoruz. İstanbul ve İzmir'den katılımcılarla Diyarbakır'ın bir çok yerinde dans ettik, büyük bir dans hafta sonu gerçekleştirdik, çok güzel geçti."

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Hakan Durak, Diyarbakır'da dansa ilginin yüksek olduğunu da söylüyor:

"Beş buçuk ay içinde 25 dansçıya ulaştık. Zaten burada diğer danslar var, bir halay var, şemame var, bu yüzden Diyarbakır'da bir yatkınlık var" diyor.

Bir diğer Swing eğitmeni Nazlı Ilgın Barutçu da sekiz yıldır profesyonel olarak swing ( Lindy Hop) dans eğitmenliği ve swing DJ'liği yapıyor. O da iki yıl mühendislik yaptıktan sonra tesadüfen yolu Swing ile kesişiyor:

"Ben daha önce dans etmemiştim, sporla uğraşıyordum ama hiçbir dans çeşidini denememiştim. Aslında bu yönüyle de çok güzel çünkü çok fazla kuralı veya kalıplı bir dans değil diğer danslarla kıyaslayabildiğim kadarıyla söylemek gerekirse biraz daha özgün doğaçlamaya çok açık. Aslında herkes aynı şeyi öğrense bile herkesin birbirinden çok farklı göründüğü bir dans. Çünkü kendinden çok şey katabiliyorsunuz. Belki o yüzden herkes dans edebilir diyoruz."

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'Kanser tedavisinden sonra da çok iyi geldi.'

İstanbul'dan gelen Necla Münevveroğlu da öğretmen ve dört aydır Swing yapıyor.

Daha önce salsa ve halk oyunları yapmış ama "Swing en eğlencelisi" diyor.

Düzenlenen etkinlikte 56. doğum gününü de kutlayan Necla Hanım, "Başlamak için yaş hiçbir zaman engel değil" diyerek altı ay öncesine kadar meme kanseri tedavisi gördüğünü anlatıyor.

"Bu, insanı mutlu eden bir dans. Kanser tedavisinden sonra da çok iyi geldi. Şimdi, önce yapmam diye önüme koyduğum tüm engelleri kendim yıkıyorum"

Swing Amed'in 25 üyesi var

İki aydır Hakan ve Nazlı'dan swing teknikleri öğrenen yaklaşık 25 öğrenci de, "Swing Amed" adıyla dansı devam ettirmekte kararlı.

Diyarbakır'da swinge yeni başlayan Fizyoterapist olan Nilüfer Bozbıyık, bu dansı eğlence cenneti olarak tanımlıyor:

"İçine girdiğiniz zaman zaten yaşamınıza dokunan bir dans. Sadece kursa geldiğiniz veya partilerde değil, gerçekten yaşamınıza dokunan sihirli bir dans" diyor ve o da Uğur gibi swingin bir yaşam tarzı olduğuna inanıyor. Swinge karşı kendisine gelen reaksiyonların şaşkınlık olduğunu ifade ediyor.

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Swing Diyarbakır Kırklar Dağı Konutları

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kültürümüzü yabancılaştırmayın. Kendi halk oyunlarımızı koruyun, kollayın derim, nacizane.
iyi bi bok olsa haber yapmazsınız ya...
swing deyince aklına başka şey gelenler haberi okuyunca hüsrana uğramıştır :))
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