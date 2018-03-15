Diyarbakır'da davullu zurnalı Swing

Ziyaretçileri halay havası ile karşılayan davul ve zurna sesine bu kez İstanbul'dan kente dans etmeye gelen bir grup Swing tutkunu da eşlik etti. Swing dönemine ait danslardan biri olan Lindy Hop, bugün neredeyse geçen yüzyılın ilk yarısındaki ününe yaklaşmış durumda. Swing İstanbul Dans Topluluğu'nun üyeleri de eğitim vermek ve bu dansa olan ilgiyi artırmak için geçen hafta sonu Diyarbakır'a geldi. Bu buluşma yaklaşık iki aydır eğitim alan 25 Diyarbakırlı genç için de ilk ciddi sınavdı. Dansçılar, Diyarbakır'da Gazi ve Erdebil Köşkü, On Gözlü Köprü, tarihi surların Yedi kardeş ve Evlibeden Burçları, Diclekent ve Leman Kültür'de hem davul zurna hem de caz müziği eşliğinde dans etkinlikleri gerçekleştirdiler. Swing İstanbul'un kurucusu ise 2008 yılında, İzlanda'da mühendislik yaparken bu dansla tanışan Hakan Durak. Swing tutkusu için işinden istifa eden Durak, "Swinge bulaşan iflah olmaz" diyerek anlatıyor:



"10 yıldır İstanbul'da Lindy Hop dansını çalışıyorum. Lindy Hop, 1930-40'lı yıllarda Amerika ve dünyayı kasıp kavuran Swing müzikleriyle yapılmış, Harlem, New York kökenli bir dans türüdür. Afrika kökenli bir Amerikan caz dansıdır.

Lindy Hop, ilk eşli swing dansı, ayrıca boogie, woogie, rock'n roll, jive, east coast gibi tüm swing dansların da atası." 'Bu dansı Türkiye'de yaymak istiyoruz. Diyarbakır'dan başladık'



60'lı yıllarda Türkiye'de Swing danslarından biri olan Çarliston'un yaygın olduğunu hatırlatan Hakan Durak, Diyarbakır deneyimlerini şöyle anlatıyor: "Hızlı ve akrobatlığı ile eğlenceli danslardan biridir. Bir süredir bu dansı Türkiye'de yaymak istiyoruz. Diyarbakır'da başlayalım dedik. Ama Sur olayları ile projemiz sekteye uğradı. 2017 Ekim ayında gelmeye başladık, iki üç haftada bir Nazlı arkadaşımla beraber gelip dans dersleri veriyoruz. İstanbul ve İzmir'den katılımcılarla Diyarbakır'ın bir çok yerinde dans ettik, büyük bir dans hafta sonu gerçekleştirdik, çok güzel geçti." Hakan Durak, Diyarbakır'da dansa ilginin yüksek olduğunu da söylüyor:



"Beş buçuk ay içinde 25 dansçıya ulaştık. Zaten burada diğer danslar var, bir halay var, şemame var, bu yüzden Diyarbakır'da bir yatkınlık var" diyor. Bir diğer Swing eğitmeni Nazlı Ilgın Barutçu da sekiz yıldır profesyonel olarak swing ( Lindy Hop) dans eğitmenliği ve swing DJ'liği yapıyor. O da iki yıl mühendislik yaptıktan sonra tesadüfen yolu Swing ile kesişiyor: