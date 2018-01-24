Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan öldürülmesinin 17'nci yılında anıldı

Diyarbakır'da birçok ilki başardı, çok sevilen bir isim oldu Diyarbakır'da olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının sürdüğü 1997 yılında göreve başlayan Okkan, kısa sürede halkın sevdiği bir isim olmayı başardı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen anma programına resmi görevliler dışında bir "Ali Gaffar" ismini taşıyan çocuklar da katıldı.

Ölümünden sonra Diyarbakır Valiliği tarafından Sezai Karakoç bulvarında yapılan Gaffar Okkan anıtı önünde sabah saatlerinde bir anma töreni gerçekleşti.

Okkan, 24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır'ın Şehitlik semtinde makam aracıyla Emniyet Müdürlüğü'nden Valilik binasına doğru giderken silahlı bir grup tarafından pusuya düşürülmüş ve açılan ateş sonucunda da beş polis memuruyla birlikte hayatını kaybetmişti. Okkan suikasta uğradığında 49 yaşındaydı.

Okkan için hem memleketi Hendek'te mezarının başında hem de Diyarbakır'da anma törenleri düzenlendi.

Onun döneminde ilk defa kadın polisler sokakta görev aldı. Çocuk ve yaşlılar için devriye gezen araçlarda yine kadın polisler görevlendirildi.

Okkan, Diyarbakır ve bölgede Hizbullah Örgütü'ne yönelik başlatılan operasyonlarda etkili oldu.

Örgütün lideri Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'da villasına yapılan operasyonun içinde adı geçen isimlerden olduğu ve bu yüzden örgütün hedefi olduğu, hala çözülemeyen suikastın Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Kendilerinden biriymiş gibi yaklaşan ve şehirde çok sevilen Emniyet Müdürü Okkan'ın öldürülmesi, Diyarbakır halkında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Okan'ın cenazesinin memleketine uğurlanacağı gün şehirde birçok esnaf kepenk kapattı, sokaklarda binlerce insanın katıldığı protesto yürüyüşleri düzenlendi.

Diyarbakır'dan yüzlerce kişi cenazeyle birlikte Hendek ilçesine gitti, mezarın başında saf tuttu. O yıl Diyarbakır'da doğan birçok bebeğe Ali Gaffar Okkan ismi kondu.

Cenazesine Diyarbakırspor taraftarları da katıldı Diyarbakırspor'un maçlarına giden ve takımın birinci lige çıkması için çabalayan Okkan, suikasta kurban gittiğinde, Diyarbakırspor taraftarları cenazesine katılmıştı.