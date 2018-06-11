Diyarbakır Mitingine İnce’yi Şaşırtan Katılım

Konuşmasının büyük bölümünde AKP ve Erdoğan’ı eleştiren İnce, Kürt sorununu nasıl çözeceğini şöyle anlattı: “Kürt sorununu nasıl çözeceğiz? Kürtler onore edilmek istiyor. Türkler’in de kaygıları var. Türkler’in kaygılarını gidereceğiz, Kürtleri onore edeceğiz. Samimi olacağız. Yalan yok, gizli kapaklı görüşme yok, çözüm yeri büyük Millet Meclisi. Cumhurbaşkanı olduğumda TRT’nin kanallarından birini bu işe ayıracağım, tartışma kanalı olacak. Herkes gelecek, 24 saat yayın yapacak, insanlar tartışacak dil meselesini tartışacak. İçinizde muhafazakarlar, esnaflar var. Anlaştığınız yer dil meselesi. Anlaştığınız yerlere beni de yazın. Anlaşamadığınız yerleri de çözeceğiz. Çocuklarımıza resmi dilimiz Türkçeyi öğreteceğiz, anasıyla babasıyla evinde konuştuğu bir dil var. Bu Kürtçeyse Kürtçe, Arapçaysa Arapça, Çerkezceyse Çerkezce. Hangisiyle, çocuğun evinde konuştuğu dili öğreteceğiz.”

İnce konuşmasına başlarken, bir grup “Selahattin Demirtaş’a özgürlük” şeklinde slogan attı. Bazı katılımcılar da Demirtaş’ın fotoğraflarını taşıdı.

Seçim otobüsüyle alana gelen İnce, eşi Ülkü İnce’yle beraber podyuma çıkarak kalabalığı selamladı. Daha sonra eşini öperek uğurlayan İnce, Diyarbakırlı şairler Ahmed Arif ve Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiirleriyle konuşmasına başladı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Pazartesi günü Diyarbakır’daydı. Muharrem İnce’nin seçim mitingi, geçen hafta AKP’nin de miting yaptığı Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde düzenlendi. Akşam saatlerindeki mitinge katılım oldukça yoğun oldu. Miting alanı binlerce kişi tarafından dolduruldu.

Erdoğan’ın adı geçince bazı kişilerin yuhalaması üzerine İnce “Lütfen yapmayın, böyle yapılmasını istemiyorum” diye uyardı.

İnce konuşmasının ardından, barış sembolü beyaz güvercin uçurdu. İnce mitingde olduğu sırada, eşi Ülkü İnce de, Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı ziyaret etti.

Mitinge katılanlar ise ikinci tura kalması halinde İnce’yi destekleyeceklerini söyledi. KHK ile belediyeden atılan bir işçi duygularını Amerika’nın Sesi’ne şu cümlelerle anlattı: “Barıştan kardeşlikten özgürlükten yana olması nedeniyle biz buradayız. Bütün Güneydoğu halkı, HDP’liler başta olmak üzere sonsuz desteğimiz olacak.”

Eğitimci Yunus Aslan ise mitinge katılanların Demirtaş’ın destekçileri olduğunu söyleyerek, “Gördüğünüz kitle Demirtaş’ın kitlesidir. Bu kitle barışçılığını ortaya koymak için şu an burada. Yüzyıllık sorunun çözümü noktasında, ortak ışık gördüğü için buradadır. Bu ışığın son bir şans olduğunu bilmesini istiyoruz. Bu minvalde, bu sorunu çözümün canı gönlüden istiyoruz” dedi.

