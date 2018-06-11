HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Diyarbakır Mitingine İnce’yi Şaşırtan Katılım

11.06.2018 23:56 | Son Güncelleme

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Pazartesi günü Diyarbakır’daydı. İnce’nin mitingine katılım beklenenin çok üstünde oldu. Mitinge katılanlar sık sık Selahattin Demirtaş lehine sloganlar attı

Diyarbakır Mitingine İnce’yi Şaşırtan Katılım

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Pazartesi günü Diyarbakır’daydı. Muharrem İnce’nin seçim mitingi, geçen hafta AKP’nin de miting yaptığı Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde düzenlendi. Akşam saatlerindeki mitinge katılım oldukça yoğun oldu. Miting alanı binlerce kişi tarafından dolduruldu.

Seçim otobüsüyle alana gelen İnce, eşi Ülkü İnce’yle beraber podyuma çıkarak kalabalığı selamladı. Daha sonra eşini öperek uğurlayan İnce, Diyarbakırlı şairler Ahmed Arif ve Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiirleriyle konuşmasına başladı.

İnce konuşmasına başlarken, bir grup “Selahattin Demirtaş’a özgürlük” şeklinde slogan attı. Bazı katılımcılar da Demirtaş’ın fotoğraflarını taşıdı.

Konuşmasının büyük bölümünde AKP ve Erdoğan’ı eleştiren İnce, Kürt sorununu nasıl çözeceğini şöyle anlattı: “Kürt sorununu nasıl çözeceğiz? Kürtler onore edilmek istiyor. Türkler’in de kaygıları var. Türkler’in kaygılarını gidereceğiz, Kürtleri onore edeceğiz. Samimi olacağız. Yalan yok, gizli kapaklı görüşme yok, çözüm yeri büyük Millet Meclisi. Cumhurbaşkanı olduğumda TRT’nin kanallarından birini bu işe ayıracağım, tartışma kanalı olacak. Herkes gelecek, 24 saat yayın yapacak, insanlar tartışacak dil meselesini tartışacak. İçinizde muhafazakarlar, esnaflar var. Anlaştığınız yer dil meselesi. Anlaştığınız yerlere beni de yazın. Anlaşamadığınız yerleri de çözeceğiz. Çocuklarımıza resmi dilimiz Türkçeyi öğreteceğiz, anasıyla babasıyla evinde konuştuğu bir dil var. Bu Kürtçeyse Kürtçe, Arapçaysa Arapça, Çerkezceyse Çerkezce. Hangisiyle, çocuğun evinde konuştuğu dili öğreteceğiz.”

Erdoğan’ın adı geçince bazı kişilerin yuhalaması üzerine İnce “Lütfen yapmayın, böyle yapılmasını istemiyorum” diye uyardı.

İnce konuşmasının ardından, barış sembolü beyaz güvercin uçurdu. İnce mitingde olduğu sırada, eşi Ülkü İnce de, Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı ziyaret etti.

Mitinge katılanlar ise ikinci tura kalması halinde İnce’yi destekleyeceklerini söyledi. KHK ile belediyeden atılan bir işçi duygularını Amerika’nın Sesi’ne şu cümlelerle anlattı: “Barıştan kardeşlikten özgürlükten yana olması nedeniyle biz buradayız. Bütün Güneydoğu halkı, HDP’liler başta olmak üzere sonsuz desteğimiz olacak.”

Eğitimci Yunus Aslan ise mitinge katılanların Demirtaş’ın destekçileri olduğunu söyleyerek, “Gördüğünüz kitle Demirtaş’ın kitlesidir. Bu kitle barışçılığını ortaya koymak için şu an burada. Yüzyıllık sorunun çözümü noktasında, ortak ışık gördüğü için buradadır. Bu ışığın son bir şans olduğunu bilmesini istiyoruz. Bu minvalde, bu sorunu çözümün canı gönlüden istiyoruz” dedi.

PARTNERToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyorToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyor
Gözler Trump-Kim ZirvesindeGözler Trump-Kim Zirvesinde
Irak'ta yanan oylarla ilgili 4 yakalama emriIrak'ta yanan oylarla ilgili 4 yakalama emri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı

Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı

Kabe'de intihar!

Kabe'de intihar!

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya'dan FETÖ konusunda bir ilk!

Almanya'dan FETÖ konusunda bir ilk!

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Menbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Menbiç açıklaması

NATO en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor

NATO en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor

ABD Rusya'ya yeni yaptırımlarını açıkladı

ABD Rusya'ya yeni yaptırımlarını açıkladı

ABD - Kuzey Kore Zirvesi'ne saatler kaldı... Dünyanın gözü orada

ABD - Kuzey Kore Zirvesi'ne saatler kaldı... Dünyanın gözü orada

ABD'de torunlarını köpek kafesine kapatan büyükanne tutuklandı

ABD'de torunlarını köpek kafesine kapatan büyükanne tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.