Diyarbakır Operasyonlarında Bir Yılda %378 Artış

Diyarbakır Valiliği tarafın hazırlanan "2017 Yılı Genel Güvenlik Değerlendirme” raporu Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından kamuoyuna açıklandı. Güzeloğlu, 2017'nin terörle mücadele açısından başarılı bir yıl olduğunu belirterek, "2017 yılı içerisinde gerek İl Jandarma Komutanlığı gerekse de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarla terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. 2016 yılında 973 olan operasyon sayısı 2017 yılında % 378'lik bir artışla 3 bin 677'ye ulaşmıştır” dedi.

Daha sonra açıklanan rapora göre geçen yıl düzenlenen operasyonlarda 74'ü ölü, 19'u sağ ve 5'i teslim olmak üzere toplam 98 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Öldürülen PKK'lılar arasında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı en çok arananlar gri listesindeki, örgütün üst yönetiminden, 4 isim de vardı. Operasyonlarda ayrıca bombalı araç saldırısı eylemlerinde kullanılacağı tahmin edilen 44 araç ele geçirildi. 2017'de 3 bin 999 kişi hakkında adli işlem yapılırken 643'ü tutuklandı.

Operasyonlarda ilk kez karadan havaya atılan SA-18 Grouse füzesi ele geçirilirken, yakalanan silah ve mühimmatın bazıları şöyle: "195 uzun namlulu silah, 9 makineli tüfek, 17 roketatar, 1 Doçka uçaksavar, 1 60 mm'lik havan, 91 tabanca, 204 el bombası, 16 bin 696 kg amonyum nitrat, 15 kilo 600 gram plastik patlayıcı, 138 el yapımı patlayıcı, 11 tüp düzenekli bomba, 206 mayın/EYP düzeneği, 456 roketatar mühimmatı, 52 60 mm'lik havan mühimmatı, 57 bin 24 adet çeşitli çapta mühimmat, 105 el telsizi, 1 mini drone, 10 bin 774 metre elektrik kablosu, 2 bin 335 adet elektrikli fünye,31 adet tol serisi ateşleme anahtarı, 16 adet dijital saatli ateşleme düzeneği, 713 adet mutfak tüpü.”