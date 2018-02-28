HABER

Diyarbakır Valiliği'nin 8 Mart Yasağına İtiraz Başvurusu

28.02.2018 21:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi partinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, düzenlemek istediği açık hava etkinlikleri valilik tarafından yasaklandı. 8 Mart Tertip Komitesi yasağa itiraz etti

Diyarbakır Valiliği'nin 8 Mart Yasağına İtiraz Başvurusu

KESK, Eğitim-Sen, Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Barosu, HDP gibi sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi parti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, bir dizi etkinlik yapma kararı aldı. Etkinliklerin organizasyonu için kurulan 7 kişilik tertip komitesi, etkinlikler için valiliğe başvurdu. Ancak valilik, açık havada yapılması planlanan, bisiklet turu, kadın cinayetleri anması, karanfil dağıtma gibi etkinliklere izin vermedi. Yasağa gerekçe olarak, milli güvenlik ve başkalarının haklarına zarar verme riski gösterildi.

Tertip Komitesi Sözcüsü Avukat Gülşen Özbek, karara tepki gösterdi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Özbek, yasağa itiraz ettiklerini belirterek, “Valiliğin bize tebliğ ettiği kararda açık havada yapmayı planladığımız birkaç etkinlik söz konusuydu onların yasaklandığına ilişkindi. Bisiklet turu, hayatın kaybeden, kadın cinayetlerine kurban giden kadınların anılması için basın açıklaması, karanfil dağıtılması ve meşaleli yürüyüşümüz vardı, bunlar yasaklandı. Biz bu yasağa karşı itirazda bulunduk. Etkinlikler yarın (1 Mart) başlayacağından ivedi bir şekilde hususun ele alınmasını talep ettik. 2016 Ağustos ayı içerisinde valiliğin genel anlamda almış olduğu dışarı etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin kararına istinaden yasaklanmış. O karar da milli güvenlik, başkalarının haklarına zarar getirecek durumların oluşturabilme riski. Biz de şunu dile getirdik, Kadınlar Günü evrensel bir gündür, ülkemizde son dönemlerde çok fazla kadın cinayetleri, cinsel saldırılar ve kadınların dışarıda güvenli yaşam sürdürmesine ilişkin ciddi saldırılar var. Buna karşı ses getirebilmek milli güvenliği tehdit etmiyor; aksine kamu güvenliğinin sağlanabilmesi adına, bu etkinliğin yapılmasına ‘olur’ verilmesi gerekiyor. Ona dair hala cevap verilmedi. Kararı bir hukukçu olarak çok yasaya uygun bulmuyorum. Sonuçta kadınlar anca sesini duyurabildiği ölçüde kendilerine dönük saldırıları durdurabilecektir. Dışarı etkinliklerin yapılması bizim için önemli. Umarız karardan vazgeçerler” dedi.

10 yılı aşkın süredir düzenli olarak 8 Mart etkinliklerine katılan Sevim Ayhan da karar tepkiliydi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Ayhan, önceki yıllarda etkinliklerde hiçbir sorun yaşanmadığını vurgulayarak, “Kabul edilemez bir yasak. Yasaklanmışsa bu ortamda yapılabilecek bir şey yok. Miting için de net değil son dakika değişiklik olabilir. OHAL dönemi olduğu için yasaklandı, yapılsaydı hiçbir sorun çıkmazdı. Kadınlardan ne tehdit gelebilir ki? Yıllardır rahatça kutlanıyor sorun yaşanmıyor. Gayet eğlenceli geçiyordu. Bu yıl da bir şey olmazdı” diye konuştu.

Valiliğin yasağı 8 Mart günü yapılması planlanan mitingi kapsamıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

'Fantezi' diye bağlayıp sopayla dövmüş

'Fantezi' diye bağlayıp sopayla dövmüş

Putin'den Doğu Guta açıklaması: Erdoğan'ın aracılığıyla tahliye ediliyorlar

Putin'den Doğu Guta açıklaması: Erdoğan'ın aracılığıyla tahliye ediliyorlar

İlginizi Çekebilir

Suriyeli kadınlar 'insani yardım karşılığı cinsel ilişkiye zorlandı'

Suriyeli kadınlar 'insani yardım karşılığı cinsel ilişkiye zorlandı'

Suriye'de ateşkes başladı! Esad, Doğu Guta'ya saldırdı

Suriye'de ateşkes başladı! Esad, Doğu Guta'ya saldırdı

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Slovakya'da araştırmacı gazeteci Kuciak cinayetinden sonra üç siyasetçi istifa etti

Slovakya'da araştırmacı gazeteci Kuciak cinayetinden sonra üç siyasetçi istifa etti

BM: ‘Ateşkes Kararı Suriye’de Hiçbir Şeyi Değiştirmedi’

BM: ‘Ateşkes Kararı Suriye’de Hiçbir Şeyi Değiştirmedi’

ABD'de son dakika gelişmesi! Lisede silah sesleri

ABD'de son dakika gelişmesi! Lisede silah sesleri

Hükümetin zina planı kadınları endişelendiriyor

Hükümetin zina planı kadınları endişelendiriyor

New York Polisine Zorla Türban Çıkarttırma Cezası

New York Polisine Zorla Türban Çıkarttırma Cezası

Tayvan'da tuvalet kağıdı krizi

Tayvan'da tuvalet kağıdı krizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.