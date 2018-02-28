Diyarbakır Valiliği'nin 8 Mart Yasağına İtiraz Başvurusu

KESK, Eğitim-Sen, Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Barosu, HDP gibi sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi parti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, bir dizi etkinlik yapma kararı aldı. Etkinliklerin organizasyonu için kurulan 7 kişilik tertip komitesi, etkinlikler için valiliğe başvurdu. Ancak valilik, açık havada yapılması planlanan, bisiklet turu, kadın cinayetleri anması, karanfil dağıtma gibi etkinliklere izin vermedi. Yasağa gerekçe olarak, milli güvenlik ve başkalarının haklarına zarar verme riski gösterildi.

Tertip Komitesi Sözcüsü Avukat Gülşen Özbek, karara tepki gösterdi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Özbek, yasağa itiraz ettiklerini belirterek, “Valiliğin bize tebliğ ettiği kararda açık havada yapmayı planladığımız birkaç etkinlik söz konusuydu onların yasaklandığına ilişkindi. Bisiklet turu, hayatın kaybeden, kadın cinayetlerine kurban giden kadınların anılması için basın açıklaması, karanfil dağıtılması ve meşaleli yürüyüşümüz vardı, bunlar yasaklandı. Biz bu yasağa karşı itirazda bulunduk. Etkinlikler yarın (1 Mart) başlayacağından ivedi bir şekilde hususun ele alınmasını talep ettik. 2016 Ağustos ayı içerisinde valiliğin genel anlamda almış olduğu dışarı etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin kararına istinaden yasaklanmış. O karar da milli güvenlik, başkalarının haklarına zarar getirecek durumların oluşturabilme riski. Biz de şunu dile getirdik, Kadınlar Günü evrensel bir gündür, ülkemizde son dönemlerde çok fazla kadın cinayetleri, cinsel saldırılar ve kadınların dışarıda güvenli yaşam sürdürmesine ilişkin ciddi saldırılar var. Buna karşı ses getirebilmek milli güvenliği tehdit etmiyor; aksine kamu güvenliğinin sağlanabilmesi adına, bu etkinliğin yapılmasına ‘olur’ verilmesi gerekiyor. Ona dair hala cevap verilmedi. Kararı bir hukukçu olarak çok yasaya uygun bulmuyorum. Sonuçta kadınlar anca sesini duyurabildiği ölçüde kendilerine dönük saldırıları durdurabilecektir. Dışarı etkinliklerin yapılması bizim için önemli. Umarız karardan vazgeçerler” dedi.