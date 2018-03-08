Diyarbakır'da Afrin Mesajlı 8 Mart Kutlaması

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle Diyarbakır’da da bir miting düzenlendi. Mitingin adresi her zamanki gibi İstasyon Meydanı oldu. Polis miting nedeniyle meydan çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydana girenler sıkı aramadan geçirildi. Kadınların ruj, krem, kalem gibi malzemeleri alana sokmasına izin verilmedi. Yasaktan gazeteciler de nasibini aldı. Alan giren gazetecilerin kalemlerine el konuldu. Miting saatinde alanda toplanan binlerce kişi, Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyerek halay çekti. Ellerinde kadınların gününe dair dövizler taşıyan kadınlar, duygularını sık sık sloganlarla dile getirdi. Tertip komitesinin belirlediği sloganların dışındaki sloganlara izin verilmedi. Kutlamalar kadınlara dair olsa da gündem Afrin’di. 65 yaşındaki Halime Akın, duygularını Amerika’nın Sesi’ne şu cümlelerle anlattı: ”Kürtlere yönelik saldırıları kınıyorum. Afrin’e yönelik saldırıları kınıyorum. Buradan tüm dünyaya sesleniyorum, dünya artık bu kana dur desin. Artık kan dökülmesin.”

Aynı zamanda aktivist olan Hacire Şen’in mesajı da Afrin’e ilişkindi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Şen, “8 Mart gününde kadınlara yönelik alınan ve eylemlerimizi yasaklayan kararları, Afrin’e yönelik saldırıları, bu saldırılara yardım edenleri, zihniyete sahip olanları kınıyorum” dedi. Mitinge HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile HDP’li milletvekilleri de katıldı. Önce halay çeken Buldan daha sonra kadınlara seslendi. Mesajlarını Afrin üzerinden veren Buldan, “Diyoruz ki AKP Genel Başkanı, siz kadınlar gününü kutlamayın. Kadınlar üzerinden siyaset yapmayın. Annelik ve kadınlık üzerine siyaset yapan iktidar, Afrin’e savaş açarken, orada da yaşamını yitirenlerin, kadınların çocukların, onların üzerinde vebali olduğunu bilmelidir. Buradan Afrin’e giden askerlerin annelerinin, orada yaşamını yitiren askerlerin annelerinin vebali onların üzerindedir. Kimse savaş üzerinden oy kazanmaya kalkışmasın” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de seslen Buldan, “Akşener’den kadınca sözler, barış politikaları, demokrasi mücadelesi bekliyoruz. Artık hiçbir anne, evladının toprağın altına girmesini istemiyor. Savaş kararı alan erkeklere karşı, barışı isteyen kadınlar olarak el ele, yürek yüreğe vermeliyiz. Savaş kararını erkekler alır. Ama bir kadın lider var, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, savaştan bahsedecekse siyasette yeri yok. Akşener’den kadınca sözler, barış politikaları, demokrasi mücadelesi bekliyoruz. Erkek gibi düşünüp, erkek gibi siyaset yapacaksanız, siz de tarihten silinip gitmeye mahkum olursunuz” diye konuştu.