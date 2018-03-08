Diyarbakır'da Afrin Mesajlı 8 Mart Kutlaması

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle Diyarbakır’da da bir miting düzenlendi. Mitingin adresi her zamanki gibi İstasyon Meydanı oldu. Polis miting nedeniyle meydan çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydana girenler sıkı aramadan geçirildi. Kadınların ruj, krem, kalem gibi malzemeleri alana sokmasına izin verilmedi. Yasaktan gazeteciler de nasibini aldı. Alan giren gazetecilerin kalemlerine el konuldu.
Miting saatinde alanda toplanan binlerce kişi, Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyerek halay çekti. Ellerinde kadınların gününe dair dövizler taşıyan kadınlar, duygularını sık sık sloganlarla dile getirdi. Tertip komitesinin belirlediği sloganların dışındaki sloganlara izin verilmedi.
Kutlamalar kadınlara dair olsa da gündem Afrin’di. 65 yaşındaki Halime Akın, duygularını Amerika’nın Sesi’ne şu cümlelerle anlattı: ”Kürtlere yönelik saldırıları kınıyorum. Afrin’e yönelik saldırıları kınıyorum. Buradan tüm dünyaya sesleniyorum, dünya artık bu kana dur desin. Artık kan dökülmesin.”
Aynı zamanda aktivist olan Hacire Şen’in mesajı da Afrin’e ilişkindi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Şen, “8 Mart gününde kadınlara yönelik alınan ve eylemlerimizi yasaklayan kararları, Afrin’e yönelik saldırıları, bu saldırılara yardım edenleri, zihniyete sahip olanları kınıyorum” dedi.
Mitinge HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile HDP’li milletvekilleri de katıldı. Önce halay çeken Buldan daha sonra kadınlara seslendi. Mesajlarını Afrin üzerinden veren Buldan, “Diyoruz ki AKP Genel Başkanı, siz kadınlar gününü kutlamayın. Kadınlar üzerinden siyaset yapmayın. Annelik ve kadınlık üzerine siyaset yapan iktidar, Afrin’e savaş açarken, orada da yaşamını yitirenlerin, kadınların çocukların, onların üzerinde vebali olduğunu bilmelidir. Buradan Afrin’e giden askerlerin annelerinin, orada yaşamını yitiren askerlerin annelerinin vebali onların üzerindedir. Kimse savaş üzerinden oy kazanmaya kalkışmasın” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de seslen Buldan, “Akşener’den kadınca sözler, barış politikaları, demokrasi mücadelesi bekliyoruz. Artık hiçbir anne, evladının toprağın altına girmesini istemiyor. Savaş kararı alan erkeklere karşı, barışı isteyen kadınlar olarak el ele, yürek yüreğe vermeliyiz. Savaş kararını erkekler alır. Ama bir kadın lider var, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, savaştan bahsedecekse siyasette yeri yok. Akşener’den kadınca sözler, barış politikaları, demokrasi mücadelesi bekliyoruz. Erkek gibi düşünüp, erkek gibi siyaset yapacaksanız, siz de tarihten silinip gitmeye mahkum olursunuz” diye konuştu.
Dün gece Meclis’te HDP ve AK Parti milletvekilleri arasındaki kavgaya da değinen Buldan, ”Dün akşam Meclis’te HDP’li milletvekillerine yapılan saldırıda, AKP’liler parmak sallayarak 'adam olun' demişler. Biz adam olmayacağız biz kadınız, kadın. Biz kadınca direneceğiz ve kadınca sizi yeneceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından miting konserle sürdü.
Bu arada Buldan’ın sözünü ettiği kavgada yaralanan HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, bugün basın toplantısı düzenledi. Toğrul, linçe uğradıklarını söyleyerek, "Sivillerin yaşamı tehlike altında, bunu Meclis’te tartışmayacaksak nerede tartışacağız? Biz sözümüzü söyledik ama şiddete maruz kaldık. Konuşmam sırasında AKP sıralarından birkaç laf atılması dışında sorun yaşanmadı. Konuşmam bittikten sonra ara verildikten sonra hiçbir saldırı söz konusu değilken, kışkırtma neticesinde AKP Konya Milletvekili bizim sıralarımıza gelip doğrudan hakaret içeren ifadeler kullandı. Ben de kendisine “Sayın vekilim burası ayaküstü konuşulacak yer değil, sıranıza gidin lütfen” dedim. Tam biz dışarı çıkmak isterken AKP sıralarından 40’ın üzerinde vekil çıldırmış gibi bize yöneldi ve saldırdı. Yaşanan söze karşı linç girişimiydi. Biz birkaç kişiydik ve beklemediğimiz anda bu kadar vekilin organize şekilde bizim sağlam muhalefetimize tepkisi sonucu yaşandı” diye konuştu.
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