Diyarbakır'da Çözüm Çağrılı Nevruz

Nevruz’a katılanların gündeminde kutlamalarla birlikte Afrin vardı. Verilen mesajlar da bu yönde oldu. Her yıl kutlamalara katıldığını söyleyen Suat Karataç, barış temennisinde bulundu. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Karataç, “Baharın gelişidir, Kürtler’in bayramıdır, Kürtler’in olmazsa olmazıdır Nevruz. Biji Nevruz diyoruz. Temennimiz barış olsun Afrin’de savaşın kazananı olmaz. Barış daha güzledir” dedi.

Yüksek güvenlik önlemleri alanın içinde de kendisini hissettirdi. Alana parti bayrakları dışında bayrak alınmadı. Tertip komitesinin belirlediği afişlerin dışında afiş asılmasına da izin verilmedi. Kutlamalar için kullanılan şarkılar da özenle seçildi. Önceki yıllarda PKK bayraklarının açıldığı kutlamalarda bu kez ne PKK bayrağı, ne Öcalan posteri açıldı. Alana yeşil, sarı, eşarplar da alınmadı. Sahne kenarına ise birçok dilde “Nevruz kutlu olsun” yazıldı.

Hazırlıklarına günler önce başlanan Nevruz kutlamalarının adresi, her yıl olduğu gibi yine Newruz Parkı oldu. Park çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, alandaki aramaların ardından geçişlere izin verdi. Sabahın erken saatlerinde alan çevresinde toplanan onbinlerce kişi, kapıların açılmasıyla, alana akın etti.

Arkadaşlarıyla birlikte kutlamaları uzaktan izleyen Mahmut Adıgüzel de barış isteyenlerdendi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Adıgüzel, “Nevruz güzel bir bayramdır, Kürt halkının bayramıdır herkese mübarek olsun. Keşke Nevruz da barış içinde olsa. Afrin’de barış olsun, oradaki halk da buradaki de bizim halkımızdır. Bu sorunu güzel bir yolla çözersek güzel olur” diye konuştu.

Kutlamalar alanda toplananların halay çekmesiyle başladı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde çekilen halaylar saatlerce sürdü.

Kutlamalara katılan Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Pervin Buldan yaptığı konuşmada, Afrin operasyonuna tepki gösterdi. Buldan, “Afrin’e saldıranlar, Afrin halkını oradan sürgün edenler şunu bilmelidir Afrin halkı burada yaşayanların kardeşidir. Hakkari’de yaşayan, Mardin’de yaşayan, Şırnak’ta yaşayan Kürtler’in kardeşidir. Onların başına yağan bombalar, buraya atılan bombalardır. İşte bu kardeşlik bağını, bu tarihsel bağı koparmaya güçleri yetmeyecektir” dedi.

Buldan, Öcalan ile yeniden görüşülmesi çağrısı yaparak, “O gün çok yakındır. AKP-MHP koalisyonunun kaybedeceği tarih çok yakındır. İşte zulmedenlere, zorbalık uygulayanlara, şiddet uygulayanlara bir halkı inkar edenlere, bir halkı imha etmeye çalışanlara vereceğimiz ders seçim sandıkları olacaktır. Kurulan sandıkta, ilk seçimlerde onlara tarihi bir ders vereceğiz. Onları bu ülkeden göndermenin tarihi olarak seçim tarihini belirleyeceğiz. Ama seçimlere kadar elbette bu mücadele devam edecek. Bizim özgürlük, demokrasi, kardeşlik mücadelemizin asla sekteye uğramaması gerekiyor. Ve bunun için de yapılması gereken iki şey var: Birincisi, Kürt halkının birlik ve beraberliği. Kürt halkının birlik ve beraberliğini mutlaka sağlamalıdır. Yaşadığı her coğrafyada, yaşadığı her yerde birlik ve beraberlik içerisinde, ulusal birliğin temellerinin atılacağı günleri şimdiden başlatmak lazım. Biz biliyoruz ki, Kürtler birlik ve beraberliklerini sağlarlarsa onları yok etmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Yapılması gereken ikinci şey bu ülkeyi yönetenlerin savaş politikalarını bir yana bırakmasıdır. Bu ülkeyi savaşla yönetemezsiniz. Bu ülkeyi inkarla yönetemezsiniz. Bu ülkeyi gözaltılar ve tutuklamalarla yönetemezsiniz. Yapacağınız tek şey vardır; barış politikalarını yükseltmek ve 2013 Newrozu’nda okunan Sayın Öcalan’ın mektubunu esas alarak onunla görüşmeleri acilen başlatmanız gerekmektedir” diye konuştu.

Kutlamalar konuşmaların ardından konserlerle sürdü. Bu arada alanda ve alan çevresinde gözaltına alınanlar oldu. Gözaltına alınanlar arasında iki yerel gazeteci de vardı.