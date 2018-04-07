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Diyarbakır'da 'damatsız düğün'ün gelini: Kendimi çok kötü hissediyorum

07.04.2018 19:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da 22 yaşındaki Rohat Akboğa, evlenmeyi planladığı gün cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkındaki kesinleşmiş ceza nedeniyle tutuklandı. BBC Türkçe'ye konuşan gelin Sara Başak, "kendisini çok kötü hissettiğini" söyledi. Hatice Kamer'in haberi.

Diyarbakır'da 'damatsız düğün'ün gelini: Kendimi çok kötü hissediyorum

Diyarbakır'da 22 yaşındaki Rohat Akboğa, Cuma günü evlenmeyi planladığı Sara Başak'ı kuaföre götürürken, polis tarafından durduruldu.

Akboğa, sosyal medya hesapları üzerinde 2012 ve 2016 yılları arasında yaptığı bazı paylaşımlardan dolayı cumhurbaşkanına hakaret suçuyla yargılandığı davada aldığı cezanın kesinleşmesinden dolayı tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Akboğa'nın yaklaşık iki yıl hapis yatması bekleniyor.

Akboğa ailesi düğünü iptal etmedi ve düğün damatsız gerçekleşti. Gelin masasında damadın koltuğuna ceketi temsilen asıldı.

Salonda gelini damat yerine, dayısı karşıladı. Buruk bir şekilde gerçekleşen düğünde gelin pastayı yalnız kesti.

Okul arkadaşları; nişan Temmuz'da oldu

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan gelin Sara Başak, Akboğa ile okuldan arkadaş olduklarını ve birbirlerini severek evlilik kararı aldıklarını anlattı.

Temmuz ayında nişanlandıklarını söyleyen Başak, Akboğa'nın düğün günü tutuklanmasını beklemediğini, bu durumun kendisini şok ettiğini ifade etti.

DUGUN DAMAT

Başak, "En mutlu günümüzde yaşadığımız bu durumdan dolayı çok kötü oldum, böyle olsun istemezdik, şu an kendimi çok kötü hissediyorum ama her şeye rağmen düğünü yaptık. Rohat yoktu ama başımız dik bir şekilde düğünü gerçekleştirdik" dedi.

Damadın abisi Ramazan Akboğa kardeşinin hendek olayları sürecinde yapılan bazı paylaşımları kişisel Facebook hesabından beğenip paylaştığı için cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandığını söyledi.

Erteleme talebi kabul edilmedi

Ramazan Akboğa, "Başkasının fikrini paylaşmış diye tutuklandı. Yeri geldiğinde fikir özgürlüğü var deniyor ama kardeşimin yaşadığı durum bunun söylemde kaldığını gösteriyor" dedi ve ekledi:

"2012'den 2016 yılına kadar 19 paylaşımdan dava açmışlardı. Hendekler sürecinde ölümleri kınayan açıklamaları paylaşmış. O açıklamalarda cumhurbaşkanına hakaret edildiği iddia edildiği için hakkında dava açıldı, hapis cezası verildi.

Yargıtay'a giden davalar en az iki yıl sonra karara bağlanıyor ama bu davada üç ay içinde karar alındı, tutuklanması için de düğün gününü beklediler."

Kardeşi Rohat'ın yedi yıl belediyede çalıştığını söyleyen Ramazan Akboğa, dava devam ederken kardeşinin işten çıkartıldığını aktardı.

Rohat Akboğa'nın avukatı Cebbar Leygara, kesinleşen 2 yıl 6 ay hapis cezasının ertelenmesi için iki ay önce savcılığa başvurduklarını ama başvurunun reddedildiğini aktardı.

Leygara, "Düğün davetiyesini gösterdik, cezanın ertelenmesini istedik. Diğer suçlardan üç yıl ertelenebiliyor ama savcılık cezayı ertelemedi. Ceza beş yılın altında olduğu için Gaziantep İstinaf Mahkemesi de ceza kararına itirazımızı kabul etmedi. Ceza kesinleşip erteleme kabul edilmeyince Rohat tutuklandı. Ne yazık ki yaklaşık iki yıl hapis yatacak" dedi.

Diyarbakır'da 'damatsız düğün'ün gelini: Kendimi çok kötü hissediyorum

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