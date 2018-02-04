Diyarbakır'da Dicle Amed Kadın Platformu kuruldu

"İçinde bulunduğumuz OHAL koşullarının ve otoriterleşen yönetimin, KHK'lar (Kanun Hükmünde Kararname) yoluyla tesis etmeye çalıştığı yeni rejimin, toplumsal muhalefeti baskılama yöntemlerinde ilk hedefinin kadınlar olması, tesadüf değildir."

"Modernlik ve demokrasinin kadın üzerinden tartışıldığı ve hatta simgeleştiği günümüz koşullarında, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ulaştığı nokta üzerinde önemle durmaya, çözüm arayışlarının ortaklaştırılmasına ihtiyaç var.

Zümrüt, "kadın bakış açısını hakim kılmak ve ortak bir dil yaratmanın" çalışmalarının temelini oluşturacağını söyledi.

Pazar günü Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde Platform adına basın açıklamasını okuyan Arin Zümrüt, maruz kaldıkları "şiddete, emek sömürüsüne, ayırımcılığa, cinsiyetçi, milliyetçi ve militarist politikalara, taciz ve tecavüz kültürüne karşı" vermiş oldukları mücadelelerinde kadın dayanışmasının rolünü vurguladı.

Diyarbakır'da bulunan sendika, siyasi parti ve derneklerin kadın aktivistleri, 'Dicle Amed Kadın Platformu' adıyla bir araya geldi.

"Bu açıdan, uluslararası sözleşmeler ve ulusal yasal düzenlemelerin uygulanmasına aracılık edecek kadın kurumlarının kapısına kilit vurulmuş olmasını, iktidar tarafından kadınların özgürlük ve eşitlik iradesine karşı ve bilinçli bir tutum olarak ele almaktayız."

"Müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisinin verildiği, taciz ve tecavüz faillerine iyi hal indiriminin uygulandığı, çocuk istismarcılarının cezasız kaldığı ve çocuk yaşta hamileliklerin gizlendiği bu süreçte, yetersiz olsalarda varolan hukuki düzenlemelerin toplumsal alt yapısının oluşturulması, ivedi bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır.

AKP'li Çalık: Türkiye'de olmayan sosyal devlet anlayışını inşa ettik

Diğer yandan Cuma günü Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın katılımıyla, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Çalık , sosyal politikalar alanında 2020'den beri yapılan uygulamalarla "Türkiye'de olmayan sosyal devlet anlayışını inşa ettiklerini" söyledi.

Çalık, sözlerine şöyle devam etti:

"Artık Diyarbakır'ın adı terörle, terör örgütleriyle değil yatırım, hizmet, inanç turizmi ve kültürüyle anılacak. Daha önce de bu şehrimize ve ilçemize paralar geliyordu ama onlar terör örgütlerinin finansında kullanılıyordu. Şimdi gelen paralar, destekler, yatırımlar Diyarbakırlı kardeşlerimize hizmete dönüştürülmüş vaziyette."

"Özellikle bugün dünyanın dört bir tarafında inananlar kuşatılmaya çalışılmaktadır. Eğer Müslümanlar huzur içinde yaşamak istiyorlarsa kendi aralarında dargınlığa, küskünlüğe ve bölücülüğe yol açacak şeylerden hep birlikte kaçınmalıyız. "