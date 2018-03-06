Diyarbakır’da Otobüs Direksiyonunda Kadınlar da Var

Güne sabah saat 6.45’te başlayan Yılmaz, belediye garajından aldığı otobüsle Dicle Üniversitesi'yle şehir merkezi arasında sefer yapıyor. Binlerce yolcunun canı Yılmaz’a emanet. Otobüs şoförlüğü Türkiye’de erkek mesleği olarak bilinir ama Piroz Yılmaz, otobüsü erkek meslektaşları kadar iyi kullanıyor. Amerika’nın Sesi Yılmaz’ın bir seferine eşlik etti.

Dicle Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs park alanında onu aşkın otobüs bekliyor. Seferini tamamlayan otobüsler, park alanına giriyor. Sürücüleri bir sonraki sefere kadar burada dinleniyor. Park alanına giren araçlardan birinin sürücüsü hemen dikkat çekiyor. Otobüsleri kullanan şoförlerin tamamı erkek ama bu otobüsü kullanan bir kadın. Adı Piroz Yılmaz. Üç yıl önce belediyenin otobüs şoförü aradığını duyunca başvurdu. İşe alınan Yılmaz, kısa bir eğitimin ardından şoför koltuğuna oturdu.

Üniversite park alanından çıkan Yılmaz, sırayla duraklara yanaşarak yolcu alıyor. Üniversite içindeki duraklarda binenler genelde öğrenci ve artık Yılmaz’ı tanıyorlar. Bu nedenle çok şaşırmıyorlar. Ancak şehir merkezine geldikçe yolcu profili değişiyor. Direksiyonda kadın sürücü görünce şaşıranlar da oluyor. Yılmaz'ın bir seferi yaklaşık 40 dakika sürüyor. Binlerce kişiyi bir yerden bir yere ulaştıran Yılmaz, tekrar park alanına dönüyor.

Sefer arası dinlenirken Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Yılmaz, kentin kadın şoförlere alıştığını söyledi. Yılmaz, “Belediyenin hazırlamış olduğu bir projeydi. Projeye başvurduk eğitim aldık öyle spontane gelişti. Kadın için zor olan yanları da var ama insan alışıyor. Genel olarak trafik zaten yoğun. Trafikte zaten biliyorsunuz belli başlı şeyler var kadınlar göre. Trafik daha çok erkek egemen bir sistem o anlamda kadınlar için sıkıntıları var ama biz alıştık artık yoksa insanlar mı alıştı diyelim. Çok sorun yaşamıyoruz” dedi.

Yaptıkları işin otobüs sürmekten öte anlamı olduğunu vurgulayan Yılmaz, yolculardan çok olumlu tepkiler aldıklarını belirtti. Yılmaz, “Çok güzel tepkiler de alıyoruz. Özellikle yaşlı kesimden alıyoruz. Çok hoşlarına gidiyor. Kadınları burada görmekten mutlu olanlar var, bunu bize söylüyorlar. Bunları duyunca işin ne kadar güzel olduğunu anlıyoruz. İşin güzel tarafı aslında bu. Diğer tarafı bildiğiniz trafik. Sayı olarak çok azız. Üç kişiyle kadınların bu işi yapmasının sebebi, gerçek anlamıyla şoförlük değil. Bu toplumsal projeydi sayı olarak az olduğumuz için tam yerine gitmiyor. Sayı olarak arttırılırsa istenilen düzeye oluşur. Nezaketli kibar insanlar var. Dolmuş ve halk otobüslerinde olsun. Genelde büyük destek alıyoruz” diye konuştu.

Yılmaz sözlerini, “Sizleri görünce cesaret alıp eşlerimizin araba kullanmasına izin verdiğini söyleyen erkekler var” cümleleriyle bitiriyor.

Sekiz saatlik mesaisini tamamlayan Yılmaz, koltuğu başka bir kadın meslektaşına bırakıyor. Yılmaz gibi belediye otobüslerini kullanan iki kadın şoför daha var. Her biri ayrı bir hatta, ayrı bir zaman diliminde, şehir içinde yolcu taşıyor.