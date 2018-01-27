HABER

Diyarbakır’da patlama

27.01.2018 19:11 | Son Güncelleme 7 saat önce

Diyarbakır’da bu akşam yaşanan ve pek çok bölgeden duyulan patlama kentte paniğe yol açtı.

Patlamanın çöp konteynırına atılan ses bombası olduğu anlaşıldı.Diyarbakır’ın Yenişehir Mahallesi’nde TSİ 18.00 sıralarında meydana gelen patlama kentin pek çok yerinden duyuldu.

Olay yerine gelen polisler çöp konteynırında ve çevrede incelemelerde bulundular.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken güvenlik güçleri çevrede uygulama başlatarak patlamaya neden olan kişileri arıyor.

DW / KK, EC

©Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Meral Akşener'den Erdoğan'a çok sert tepki

Meral Akşener'den Erdoğan'a çok sert tepki

Adana’da polis karakolu yakınına EYP atıldı

Adana’da polis karakolu yakınına EYP atıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Brezilya'da eğlence kulübüne silahlı saldırı: 14 ölü

Brezilya'da eğlence kulübüne silahlı saldırı: 14 ölü

CIA'in sitesinde dikkat çeken PKK detayı

CIA'in sitesinde dikkat çeken PKK detayı

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Obama'nın kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf çıktı

Obama'nın kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf çıktı

10 yaşındaki Hint asıllı çocuk IQ testinde Einstein ve Hawking’i geçti

10 yaşındaki Hint asıllı çocuk IQ testinde Einstein ve Hawking’i geçti

Zaharova: Kürtler Soçi kongresinde olacak

Zaharova: Kürtler Soçi kongresinde olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.