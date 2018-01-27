Diyarbakır’da patlama

Patlamanın çöp konteynırına atılan ses bombası olduğu anlaşıldı.Diyarbakır’ın Yenişehir Mahallesi’nde TSİ 18.00 sıralarında meydana gelen patlama kentin pek çok yerinden duyuldu.

Olay yerine gelen polisler çöp konteynırında ve çevrede incelemelerde bulundular.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken güvenlik güçleri çevrede uygulama başlatarak patlamaya neden olan kişileri arıyor.

DW / KK, EC

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