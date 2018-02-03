Diyarbakır’da PKK Yöneticilerine Operasyon

Toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu,Üçer’in İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan mavi arananlar listesinde bulunduğunu belirterek, “Bu akşam ilimiz Lice ilçesi Dernek köyü Çalıbükü mezrasında duyarlı bir vatandaşımızın ilçe jandarma Komutanlığına yapmış olduğu ihbara istinaden, saat 19:30’dan itibaren icrasına başlanan özel birlik operasyonu esnasında, saat 20:28 sıralarında saklanmış oldukları meskenden çıkarak araçla operasyon bölgesinden kaçmaya çalışan teröristlerle, Diyarbakır-Bingöl karayolunun 76. kilometresinde yol kapanması yapan jandarma Özel Harekât birliklerince sağlanan temas sonrası, İçişleri bakanlığımızın mavi renkli arananlar listesinde yer alan bölücü terör örgütü PKK’nın sözde Amed eyaleti sorumlusu Murat Üçer ile örgütün sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran’ın da aralarında bulunduğu dört terörist, bir adet M-16 piyade tüfeği, iki adet Kalaşnikof, iki adet el bombası, beş dolu M-16 şarjörü, altı adet dolu Kalaşnikof şarjörü, bir adet tabanca ve örgütsel dökümanla birlikte, anılan araç içerisinde ölü olarak ele geçirmişlerdir. Teröristler ile sağlanan temas esnasında bir jandarma personeli hafif şekilde yaralanmıştır. Yapılan bu operasyonun devamında yedi kadın ve altı erkek şahıs gözaltına almıştır” dedi.

Vali Güzeloğlu, Üçer’in bölgedeki birçok büyük eylemin talimatını verdiğine dikkat çekerek, ”Ele geçen örgütün sözde Amed Eyaleti sorumlusu Murat Üçer, birçok hain eylemin devletin ve milletin birlik ve beraberliğe yok etmek isteyen ve bu anlamda gerçekleştirilen birçok ihanetin planlayıcısıdır. Bunların başında 2016 yılı içerisinde Mardin ili Derik ilçesi Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün şehit edilmesi, Dicle ilçesi AK Parti ilçe başkanı Deryan Aktert’in suikast sonucu şehit edilmesi, 2016 yılı içerisinde Elazığ ilinde düzenlenen bombalı saldırı sonucunda üç şehit verilen olayın talimatını vermesi, 5 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır’da çevik kuvvet otobüsüne gerçekleştirilen ve beş şehit verdiğimiz saldırı ve eylemin talimatını verdiği, 4 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası yapılan bombalı saldırı sonucu üç şehit 12 yaralı verdiğimiz olayın talimatını vermesi, 24 Mart 2016 tarihinde ilimiz Bingöl karayolu üzerinde bulunan Mermer Karakoluna gerçekleştirilen eylemin talimatını verdiği, Hani ilçe Jandarma Komutanlığına 11 Nisan 2016 tarihinde yapılan ve iki şehit ve yedi yaralı verilen bombalı araç saldırısının talimatını verdiği, iki şehit verdiğimiz Lice ilçesi Kayacık Jandarma Karakol Komutanlığı’na yapılan silahlı saldırı talimatını verdiği belirlenmiştir” diye konuştu.