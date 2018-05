Diyarbakır’da Seçim Temalı 1 Mayıs

Mitinge babasıyla birlikte gelen 10 yaşındaki Armanç Renas Uzcan’ın ise çevre konusunda beklentileri vardı. Uzcan; “Hava kirliliği olmuş, benim birkaç arkadaşım astım hastası olmuş. Türkiye’de nükleer santral yapılıyor. Nükleer santrale hayır” diye konuştu.

Bir süre önce KHK ile işini kaybeden Şener Yıldız ise yaşadıklarının son bulmasını umut ediyordu. Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Yıldız, “Bu süreçte böyle bir etkinlik düzenlenmesi önemli bir gelişme. Direnen emekçiler her zaman her yerde, her şartta kazanacaktır. Bu umudu taşıyoruz., bize yaşatılan işten çıkarmalar sürgünler umuyoruz en yakın süreçte işçilerin direnişle son bulacaktır. Ve biz daha mutlu bir geleceğe kavuşacağız” şeklinde konuştu.

Mitinge katılanlar arasında Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de vardı. Türkiye’de birçok alanda yıkım yaşandığını söyleyen Temelli, en büyük yıkımın siyasette olduğunu söyledi. Temelli, “Bir büyük yıkım da demokratik siyaset alanında. Demokratik siyasetin önünü tıkayarak bu ülkeyi savaş politikalarıyla yönetmeye çalışanlar, Türkiye’nin de önünü tıkamaktadır. Tekçi adam rejimi, bu iktidarın demokratik siyasete tahammülü olmadığını göstermiştir. Dokunulmazlıkları kaldırarak darbe mekaniğini işletmeye davam etmiştir. Bugün İdris Baluken, Çağlar Demirel, Leyla Güven, Sabahat Tuncel ve Mehmet Aslan neden cezaevinde? Bir suçları olduğu için değil, bir sevdaları olduğu için cezaevindeler. Onlar içeride biz de var olduğumuz her yerde mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın onurlu direnişi bize güç katıyor. Tüm tutsak arkadaşlarımıza, binlerce yoldaşımıza Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş şahsında selamlarımızı yolluyoruz. Onlar özgür olmadan bize durmak haram olsun” dedi.