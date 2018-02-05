Diyarbakır’daki Meslek Örgütlerinden TTB Bildirisine İmza

Diyarbakır’da ortak bir basın toplantısı düzenleyen, KESK, DİSK ve TMMOB üyeleri adına konuşan Maden Mühendisleri Odası Eş Başkanı Doğan Hatun, TTB’nin Afrin Operasyonu sonrasında yaptıkları açıklamanın altına imza attıklarını söyledi. Hatun, “Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirdi. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkartmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, Eşitlikçi, Özgür bir yaşamı kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi,” dedi.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerinin yayınladığı bildiri ile ilgili tartışmalar sürerken, bildiriye Diyarbakır’dan destek geldi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı kurumların Diyarbakır şubeleri, ortak bir açıklama yaparak, bildiriye destek verdi.

Bildiriye imza atanlardan Sağlık Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Yıldızhan, savaşa karşı oldukları için bildiriye imza attıklarını söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Yıldızhan, “Deklarasyonda da belirtildiği gibi savaş bir halk sağlığı sorunudur. Geçmişten bugüne tarihte hep savaş dediğimiz zaman aklımıza ölümler gelir, katliamlar gelir, acı gelir. İnsanın aklına başka hiçbir şey gelmez. Bu acıların bu kanın durması için bu deklarasyona imza attık. Savaşın hiçbir olumlu getirisi olmaz, savaşın aması olmaz hiçbir gerekçesi olmaz. Bunun için hemen barış talebimizi ve savaşa hayır talebimizi haykırmak için deklarasyona imza attık,” diye konuştu.

Bu arada bildiriyi yayınlayan TTB’nin 11 Merkez Konsey üyesi geçen hafta gözaltını alınmıştı. Üç üye adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerini bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.