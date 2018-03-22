Diyarbakır’dan Afrika’ya Su Köprüsü

Diyarbakır’daki Sosyal Bilimler Lisesi’nde okuyan bir grup öğrenci bugünlerde ders aralarında su satıyor. Okul içinde kurdukları tezgahta, pet şişede 1 liraya su satıyorlar. Aslında öğrencilerin yapmaya çalıştığı ticaret değil. Tezgahın hemen sağında bulunan afişteki Afrika haritası ve su içen çocuk figürü çalışmanın amacını anlatıyor. Bu aslında bir proje.

Öğrencilerin hayata geçirdiği proje kapsamında, önce bir şirket kuruldu. Ortakları öğrenciler olan şirket kendi su markasını piyasaya sürdü. Suyun markası “Kuyu”. Öğrencilerin amacı, bu sudan elde ettikleri gelirle, Afrika’nın susuzluk çeken bir ülkesine bu kuyusu açmak ya da bir kuyuya ortak olmak.

Boş zamanlarında tezgahın başına geçen öğrenciler önce arkadaşlarına ve öğretmenlerine projeyi anlatıyor. Ardından ise destek istiyorlar. Projeyi dinleyen neredeyse herkes destek veriyor. Kasada biriken bir liraların sayısı gün geçtikçe artıyor.

Öğrencilerden Devrim Aygün, amaçlarının Afrika’da suyu olmayanlara su ulaştırmak olduğunu söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Aygün, “Şu an bizim israf ediyoruz, ama Afrika’da su bulamayan insanların, çocukların olduğunu gördük. Biz suyu israf ediyoruz ama onlar suyu bulamıyorlar. Bizim için altın ne kadar değerliyse onlar için su o kadar değerlidir. Biz de su aldık üzerine kendi markamızı yazdık. Buradan gelecek parayla da Afrika’da kuyu açacağız. Biz bu suya ne kadar rahat ulaşabiliyorsak onlarından bu suya ulaşıp içmelerin sağlamak istiyoruz” dedi.