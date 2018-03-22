Diyarbakır’dan Afrika’ya Su Köprüsü

Diyarbakır’daki Sosyal Bilimler Lisesi’nde okuyan bir grup öğrenci bugünlerde ders aralarında su satıyor. Okul içinde kurdukları tezgahta, pet şişede 1 liraya su satıyorlar. Aslında öğrencilerin yapmaya çalıştığı ticaret değil. Tezgahın hemen sağında bulunan afişteki Afrika haritası ve su içen çocuk figürü çalışmanın amacını anlatıyor. Bu aslında bir proje.
Öğrencilerin hayata geçirdiği proje kapsamında, önce bir şirket kuruldu. Ortakları öğrenciler olan şirket kendi su markasını piyasaya sürdü. Suyun markası “Kuyu”. Öğrencilerin amacı, bu sudan elde ettikleri gelirle, Afrika’nın susuzluk çeken bir ülkesine bu kuyusu açmak ya da bir kuyuya ortak olmak.
Boş zamanlarında tezgahın başına geçen öğrenciler önce arkadaşlarına ve öğretmenlerine projeyi anlatıyor. Ardından ise destek istiyorlar. Projeyi dinleyen neredeyse herkes destek veriyor. Kasada biriken bir liraların sayısı gün geçtikçe artıyor.
Öğrencilerden Devrim Aygün, amaçlarının Afrika’da suyu olmayanlara su ulaştırmak olduğunu söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Aygün, “Şu an bizim israf ediyoruz, ama Afrika’da su bulamayan insanların, çocukların olduğunu gördük. Biz suyu israf ediyoruz ama onlar suyu bulamıyorlar. Bizim için altın ne kadar değerliyse onlar için su o kadar değerlidir. Biz de su aldık üzerine kendi markamızı yazdık. Buradan gelecek parayla da Afrika’da kuyu açacağız. Biz bu suya ne kadar rahat ulaşabiliyorsak onlarından bu suya ulaşıp içmelerin sağlamak istiyoruz” dedi.
Peki, neden Afrika? Bu sorunun yanıtını öğrencilerden Yusuf Ekti şöyle veriyor: “Oradaki insanların suya ihtiyacı olduğunu gördük. Biz burada ne kadar su bulabiliyorsak onların da orada o kadar suya ihtiyacı var. O yüzden Afrika’yı tercih ettik. Orada bir kuyu açıp yardım etmek istiyoruz” diye konuştu.
Projenin yürütücüleri arasında bulunan Öğretmen Atilla Altındağ ise hedeflerini Amerika’nın Sesi’ne şöyle açıkladı: “Projemiz Genç Başarı Vakfı tarafından düzenlenen yarışma kapsamında yapıldı. Öğrencilerimizle bir şirket kurduk. Şirket bünyesinde bir faaliyet alanı belirledik. Su satabileceğimiz düşündük, kendi markamızı bastık üzerinize. İlk başta kendi okulumuzda başladık haftaya diğer okullara satacağız. Kazanacağımız parayla Afrika’da bir ülkede su kuyusu açacağız. Biz çok Afrika ülkesi temiz su bulamakta. Gayet te ilgi görüyoruz. Markamızın adı da kuyu, amacımıza uygun olsun diye. Ya bir kuyu açacağız ya da açılan bir kuyuya ortak olacağız.”
Şu anda sadece kendi okullarında su satan öğrenciler, gerekli izinler alındıktan sonra, diğer okullarda da satışa başlayacak.
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