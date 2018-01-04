Diyarbakırlı Kadın Örgütlerinden Diyanete Tepki

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Diyarbakır Kadın Meclisi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvasına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan kadın meclisi sözcüsü Mizgin Yavuz, fetvaların tesadüfi olmadığını söyledi. Yavuz, "Kız çocukları 9 yaşında evlenebilir, gebe kalabilir; erkek çocukları 12 yaşında evlenebilir, baba olabilir” açıklaması ile Diyanet İşleri Başkanlığı, AKP'nin kanunları değiştirerek gerçekleştirmek istediği rejim değişikliğini topluma kabul ettirmek üzere işlev görmekte, çocuk istismarını, tacizi, tecavüzü meşrulaştırmaktadır. Üstelik Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan ‘haberlerin gerçeği yansıtmadığı' yönündeki açıklama, haberin kaynağı olarak dini kavramlar sözlüğüne referans vermektedir. Resmi bir kaynak olan sözlükte yer alan ‘buluğ' maddesi haberleri doğrulamakta, aynı açıklamayı tekrar eden içeriğiyle kötü niyetli olanın kim olduğunu da açıkça ortaya koymaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı ellerini çocuklarımızın üzerinden çekmelidir” dedi.

Yavuz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılarak yerine çocuk parkı kurulması çağrısı yaparak, "Bilimsellikten tamamen uzak, çocuk gelişimini, pedagojiyi hiçe sayan, AKP iktidarının ihtiyaçları doğrultusunda tanımlar geliştiren Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmalıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 18 yaşından küçük olan herkes çocuktur. Çocuklar hakları olan bireylerdir; devletin görevi de bu hakları korumak ve geliştirmektir. Cahil bir toplum yaratmak isteğini her fırsatta dile getiren AKP'nin hegemonya aracı olan, çocuk haklarını, çocuklarımızın eğitim haklarını gasp etmek anlamına gelen açıklamalarıyla çocuk istismarını teşvik eden Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmalıdır. Çocuklarımızın, çocuk yaşta evlendirilmediği, işçileştirilmediği, çocukluklarının çalınmadığı bir dünyayı kendi ellerimizle kuracağız; çocukların şen kahkahalarla, özgürce oynadığı, eğlenerek öğrendiği bir eğitim için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin Koordinatörü avukat Nujin Uysal da tepkili. Amerika'nın Sesi'ne konuşan Uysal da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılması çağrısını tekrarlayarak "Bir bütün olarak Diyaneti incelediğinizde ciddi sorunlara ve sonuçlara sebep olabilecek bir alt yapısı var. Bu da onlardan biri. Bire bir böyle bir açıklama yapmamış olabilirler ama genel tavrına baktığınız zaman bunu çok rahat çıkarabilirsiniz. Bana göre tartışmaya dahi açılabilecek konu değil. Toplumda ne hukuki olarak, ne ahlaki olarak tartışmaya dahi açılamaz. Tartışılması dahi abesle iştigaldir. Akıldışı, mantık dışı, ahlak dışı bir şey. Hukukçu olarak söylüyorum Diyanet kaldırılmalıdır. Sünni İslam üzerinden ciddi bir politika yürütüyor. Çok kontrolsüz bir kurum. Direk böyle bir açıklama yapmamış olabilir ama altında bu çıkabilecek bir kurum” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, çocuk evliliğine onay verdiği iddialarını reddetti ve hiçbir zaman bu tür bir duruma izin verilmediği ve verilmeyeceği kaydedildi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise medyanın konuyu çarpıttığını söyledi.