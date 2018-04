Diyarbakırlı Seçmenlerin Erken Seçim Yorumu

Bir GSM şirketinde çalışan Adem Pusat da, umutsuz olanlardan. Pusat, “Şu an ülkenin nereye gideceğini tahmin edemiyoruz. Daha önce sorsaydınız nereye gideceğini söyleyebilirdim, şu an nasıl ne olacağını bilemiyoruz. Ne kadar iyi, ne kadar kötü onu bir türlü not edemiyoruz. O yüzden sürekli aklımızda soru işareti var. Sırtımızı kime dayayacağız? Ne yapacağız bilemiyoruz?” dedi.

Tahir Çetin ise seçim şartları nedeniyle umutsuz olduğunu ifade ederek, “Demokratik bir ortamda yapılacak seçimlerin kutuplaşma atmosferine olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ama demokratik bir ortamda seyredeceğini düşünmüyorum. Endişeleri azaltacağına arttırır” diye konuştu.