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Diyarbakırlı Seçmenlerin Erken Seçim Yorumu

19.04.2018 18:09 | Son Güncelleme

Erken seçimlerin 24 Haziran’da yapılacağının açıklanmasının ardından, Türkiye’nin gündemi değişti. Seçime umut bağlayanlar kadar, umutsuz olanlar da var. Özellikle Diyarbakır’da yaşayanlar. Seçimi erken bulan Diyarbakırlılar, sonuçlarından umutsuz

Diyarbakırlı Seçmenlerin Erken Seçim Yorumu

Kürt siyasetinin güçlü olduğu iller arasındaki Diyarbakır’da da gündem seçim. Kent sakinlerinin tek tartışma konusu seçimler. Amerika’nın Sesi Diyarbakırlılara mikrofon uzatarak, seçimle ilgili görüşlerini sordu.

30 yaşlarda ve ismini söylemek istemeyen bir kişi, seçim zamanının önemli olmadığını savunarak, “Çok erken olup olmaması önemli değil. Halkın ne diyeceği önemli? Bir sene sonra olsa ne olacak? Çok bir şey değişir mi sizce? Erkene alınması, geç olması çok önemli değil. Önemli olan millet ne diyecek. Niye erkene aldıklarını onlar da bilmiyor. Erken alınmış bir karar, çok bir şey değişmeyecek” dedi.

Seçimlerden umutlu olduğunu söyleyen Emekli Mehmet Kayacı ise erken olmadığını söyledi. Kayacı ”Erken olduğunu düşünmüyorum, normaldir. Ekonominin düzelmesi için şarttır. Türkiye’nin iyi bir yöne gideceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Zeynep Ektirici ise erken seçimin yararı olmadığı görüşünde. Ektrici, “Erken seçimin hiç kimseye faydası olacağını düşünmüyorum, insanlara yararı olduğunu düşünmüyorum. Ben erken seçimin olmasını istemiyorum. Günümüz koşullarından insanların ne şekilde yaşadığını görüyoruz. Seçimin faydasını olmayacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

Bir GSM şirketinde çalışan Adem Pusat da, umutsuz olanlardan. Pusat, “Şu an ülkenin nereye gideceğini tahmin edemiyoruz. Daha önce sorsaydınız nereye gideceğini söyleyebilirdim, şu an nasıl ne olacağını bilemiyoruz. Ne kadar iyi, ne kadar kötü onu bir türlü not edemiyoruz. O yüzden sürekli aklımızda soru işareti var. Sırtımızı kime dayayacağız? Ne yapacağız bilemiyoruz?” dedi.

Tahir Çetin ise seçim şartları nedeniyle umutsuz olduğunu ifade ederek, “Demokratik bir ortamda yapılacak seçimlerin kutuplaşma atmosferine olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ama demokratik bir ortamda seyredeceğini düşünmüyorum. Endişeleri azaltacağına arttırır” diye konuştu.

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