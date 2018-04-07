Diyet içecekler faydalı mı zararlı mı?

Diyet yapanların tercih ettiği düşük kalorili tatlandırıcılar sağlığa zararlı mı?

Hiç kimse, yaklaşık 200 kalori içeren 500 ml'lik kola şişesi gibi şeker içeren içeceklerin düzenli tüketilmesinin sağlığınıza iyi geldiğini söyleyemez. Bunun yerine ise diyete uygun kalorisi düşük şekersiz türleri tavsiye edilir.

Ama bu tip içeceklere yönelik tepkiler de artık değişmeye başladı.

Imperial College London'ın yaptığı yeni bir araştırmada, düşük kalorili tatlandırıcılı içeceklerin, şekerli içeceklere kıyasa kilo kaybına faydası olduğunu gösteren somut bir veri bulunamadı.

Araştırmacılar, bu tip içeceklerin sağlığa yararlı olduğu tezine de karşı çıkıyor.

Kamuoyunda ve bazı bilim insanları arasında, tatlandırıcıların kilo aldırdığı ve Tip 2 diyabet hastalığı riskini artırdığı inancı hakim.

Peki bu tatlandırıcıları ve bunları içeren ürünleri satın almalı mıyız?

ABD'nin Purdue Üniversitesi'nden Prof. Susan Swithers, "Birçok kişi şeker içermedikleri için bunların sağlıklı tercihler olduğunu düşünür ama insanlar bunu kanıtlayacak verilere sahip olmadığımızı anlamalılar" diyor.