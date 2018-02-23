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Doğalgaz arama gemisi Kıbrıs'ın güneydoğusunu terk etti

23.02.2018 16:25 | Son Güncelleme

Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında son haftalarda gerginliğe neden olan sondaj gemisi, Kıbrıs'ın güneydoğusundaki araştırma bölgesine yakın pozisyonunu cuma günü terk etti.

Doğalgaz arama gemisi Kıbrıs'ın güneydoğusunu terk etti

Türk savaş gemileri gemiye abluka uyguluyordu.Kıbrıs'ın güneydoğusundaki bölgede doğalgaz arama çalışmaları sürdürmesi planlanan, İtalyan firması ENI'ye ait sondaj gemisi "Saipem 12000" cuma günü bulunduğu bölgeyi terk etti.

Şu ana dek liman kenti Larnaka'nın güneydoğusundaki araştırma bölgesinin yakınlarında bulunan ve son haftalarda baş gösteren diplomatik gerginliğin baş aktörü olan geminin bölgeden ayrıldığını Güney Kıbrıs devlet radyosu duyurdu.

Bunun üzerine Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulides'in, Türkiye'nin AB ile "yakınlaşmaya devam etmesini" bloke edeceklerini açıkladığı kaydedildi. Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiades'in bugün düzenlenen AB zirvesinde üye ülkelerin liderlerini durumla ilgili bilgilendireceği bildirildi.

Türk savaş gemileri geçen iki hafta boyunca, söz konusu araştırma gemisinin Kıbrıs'ın güneyinde doğalgaz aramak üzere sondaj çalışmasına başlamasını engellemişti. Ankara'nın tutumu, bölgede doğalgaz aramanın "Kıbrıslı Türklerin rızası olmadan gerçekleşemeyeceği" çünkü bunun adalı Türklerin "haklarının ihlali" anlamına geleceği yönünde olmuştu. Ankara, Türk donanmasının gelecekte bu tür araştırmalara engel olacağı mesajı vermişti.

Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmaları Türkiye ile AB arasında da gerilime neden olmuş, AB liderleri Türkiye'ye Türk gemileri tarafından uygulanan ablukayı sona erdirme çağrısı yapmıştı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "tehditlere ve iyi komşuluğa zarar veren tüm davranışlara karşı mesafe alınması" gerektiğini söylerken, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise Türkiye'nin AB üyesi devletlerin kendilerine ait hava sahası ve karasuları üzerindeki egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini ifade etmişti.

Son yıllarda uluslararası doğalgaz ve petrol firmaları, Güney Kıbrıs hükümetinin görevlendirmesiyle adanın güneyinde araştırmalar yürütmüş ve doğalgaz rezervleri bulmuştu.

2017 yılının Nisan ayında da Barbaros Hayreddin Paşa adlı Türk araştırma gemisinin Kıbrıs'ın doğusunda faaliyetlerde bulunması gerginlik yaratmıştı. Güney Kıbrıs hükümet sözcüsü, Türkiye'yi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlamıştı.

dpa/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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