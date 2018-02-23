Doğalgaz arama gemisi Kıbrıs'ın güneydoğusunu terk etti

Türk savaş gemileri gemiye abluka uyguluyordu.Kıbrıs'ın güneydoğusundaki bölgede doğalgaz arama çalışmaları sürdürmesi planlanan, İtalyan firması ENI'ye ait sondaj gemisi "Saipem 12000" cuma günü bulunduğu bölgeyi terk etti.

Şu ana dek liman kenti Larnaka'nın güneydoğusundaki araştırma bölgesinin yakınlarında bulunan ve son haftalarda baş gösteren diplomatik gerginliğin baş aktörü olan geminin bölgeden ayrıldığını Güney Kıbrıs devlet radyosu duyurdu.

Bunun üzerine Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulides'in, Türkiye'nin AB ile "yakınlaşmaya devam etmesini" bloke edeceklerini açıkladığı kaydedildi. Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiades'in bugün düzenlenen AB zirvesinde üye ülkelerin liderlerini durumla ilgili bilgilendireceği bildirildi.

Türk savaş gemileri geçen iki hafta boyunca, söz konusu araştırma gemisinin Kıbrıs'ın güneyinde doğalgaz aramak üzere sondaj çalışmasına başlamasını engellemişti. Ankara'nın tutumu, bölgede doğalgaz aramanın "Kıbrıslı Türklerin rızası olmadan gerçekleşemeyeceği" çünkü bunun adalı Türklerin "haklarının ihlali" anlamına geleceği yönünde olmuştu. Ankara, Türk donanmasının gelecekte bu tür araştırmalara engel olacağı mesajı vermişti.