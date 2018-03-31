Doğan Grubu'nun satışı Economist'te: 'Son bağımsız medya, rejim yanlısı şirketçe kapıldı'

İngiliz Economist dergisi, Doğan Medya Grubu'nun satışına ilişkin haberinde, Aydın Doğan'ın satışı ortaklarına dahi danışmadan gerçekleştirdiği yönündeki iddiaya yer verdi.

Economist bu iddiayı grubun içindeki kaynaklara dayandırdı.

Satışa ilişkin haberde, Erdoğan'ın, "yarı bağımsız medyanın son kalesinin 1.2 milyar dolara satılması ile, Afrin harekatından bir hafta sonra bir zafer daha kazandığı" yorumu yer aldı.

Ülkede, Aydın Doğan'ın, "eğer imparatorluğunu Erdoğan'ın adamlarından birine satmaz ise tutuklanma riski ile karşı karşıya olduğunu inananların" olduğu da vurgulandı.

Economist dergisinde satışa ilişkin şu ifadeler öne çıkıyor:

"Bu ülkenin en büyük medya holdingi sahiplerinden biri için son kurşun oldu. Doğan Medya Grubu uzun yıllardır hükümet baskını altındaydı. Türkiye'nin devrilen laik düzeninin sembollerinden biri olan grubun yaşlanan sahibi Aydın Doğan'ın peşinde vergi müfettişleri ve savcılar vardı.

"Bu satışla Erdoğan ve müttefikleri, başkanlık ve parlamento seçimleri öncesinde neredeyse tüm büyük medya şirketlerini kontrol altına aldı. Analist Esra Arsan'a göre, Türkiye'de dağıtımda olan gazetelerin yüzde 90'ı hükümete yakın işadamlarının elinde.