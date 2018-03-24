Doğan Holding hisseleri neden yüzde 70 arttı?

Doğan Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada; dağıtım, satış ve matbaacılık alanında faaliyet gösteren Yaysat, Posta ve Fanatik gazeteleri, Doğan Haber Ajansı, Kanal D, CNN Türk, Hürriyet ve D Smart'ın, 1,1 milyar dolar işletme değeri ve ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden Demirören Holding'e tamamen satışı konusunda görüşmeler yapıldığını aktardı.

Doğan Holding'in bünyesinde yer alan medya kuruluşlarının Demirören Holding'e satışıyla ilgili görüşmelerin yürütüldüğünü açıklaması, Türkiye'de medya sektöründe büyük bir değişime işaret ediyor.

"En basit rakamla bu haber öncesi holdingin piyasa değeri neyse ona gelecek nakti ekleyip yeni şirket değerinin buna yakın olması beklenebilir."

"Bir kere yıllardır zarar ettikleri televizyon işinden kurtulmuş olurlar. İkincisi, içeri girecek nakit, borçluluklarını azaltacağı gibi fazlasıyla yeni yatırım ve satın alma yapmalarını sağlayabilir. Bu ortamda uygun fiyata bir sürü satılık varlık, iş ve şirket var."

Umut Öztürk, bu satıştan Doğan Holding'e ciddi bir para girişi olacağını söyleyerek, "Şirket bu parayı yeni sektörlerde veya var olan işlerinde büyüme için değerlendirebilir. Ayrıca yüksek temettü dağıtma kararı da alabilir" diyor.

Öztürk de aynı şekilde hisselerdeki yükselişi, Doğan Holding'e piyasa değerinin üzerinde nakit girişinin sağlanacak olmasına bağlıyor:

"Satışın yüksek bir fiyattan yapılması hisselerde yükseliş getirdi. Sadece medya grubu için ödenen değer 3,5 milyar Türk Lirası değerinde iken Doğan Holding'in toplam piyasa değeri bu rakamın altındadır."

'Rekabet Kurumu sorun olmaz'

Anlaşmayla ilgili olarak en çok dile getirilen itirazların başında ise medya sektöründe tekelleşmenin yaşanacağı endişeleri geliyor.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, konuyla ilgili olarak, "Rekabet Kurumu'nun doğru ve tarafsız karar vermesi durumunda bu satışa izin vermemesi gerekir. Bu satıştan endişeliyiz" demişti.

Rekabet Kurumu nedir?

Rekabet Kurumu, 4054 Sayılı Kanun'un 20'nci maddesine göre mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile bu Kanunun uygulanmasını gözetmek ve Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.