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Doğan Medya Grubu'nun satılması sosyal medyada yankı uyandırdı

21.03.2018 19:18 | Son Güncelleme

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satıldığı haberleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Habere özellikle gazetecilerden tepki geldi.Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın Demirören Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı için anlaştığı bildirildi.

Reuters'a konuşan Demirören Holding'ten bir yetkili satış için el sıkışıldığını doğruladı. Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu 2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerini de Demirören Holding'e satmıştı.

Doğan Medya Grubu bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük gibi yayın organları bulunuyor.

Doğan Medya Grubu'nun tamamen el değiştireceği haberi sosyal medyada geniş yankı buldu.

Gazeteci Kadri Gürsel, kararı eleştirirken Türk medyasının ''Putin modeline dönüşme sürecinin tamamlandığını'' savundu:

Bağımsız medyanın artan önemine dikkat çeken ve internet üzerinden kendi yayınlarını yapan gazeteci Ünsal Ünlü ise şu tweeti paylaştı:

"Patronsuz yayın" artık çok daha önemli.

Birgün gazetesi yazarı Erk Acerer ise önemli olanın sandıktaki mücadele olduğuna dikkat çekti:

Doğan Medya Grubu satılmış olabilir; Bizim gül gibi #Evrensel #Birgün #ÖzgürlükçüDemokrasi #Cumhuriyet'imiz var.. Yetmedi mi; O zaman Bianet, Gazete Duvar, Artı Gerçek, Gazete Karınca, Mezopotamya Ajansı, ETHA, Direnişteyiz, Sendikaorg var... Halkın medyası dimdik ayakta...

Ancak daha kötümser yorumlar da yok değil:

''Aydın Doğan hem kendisi için hem vatanımız ve milletimiz için doğru iş yapmıştır'' diyen Cem Küçük ise şu tweeti paylaştı:

rtr/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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