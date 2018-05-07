Doğan Medya'nın satışına onay verildi

Bünyesinde Hürriyet, Posta, Fanatik gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk gibi televizyon kanallarını bulunduran Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satışında Rekabet Kurumu herhangi bir engel olmadığına dair karar açıkladı.
Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruda "Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine izin verildi" ifadesi kullanıldı.
Türkiye'nin en büyük medya grubunun satışı 22 Mart'ta açıklanmış ve "1,1 milyar dolar işletme değerinden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden" yapılmıştı.
Satış kararının üzerine ayrıca Avrupa'nın ve Almanya'nın en büyük yayın kuruluşlarından Axel Springer, Doğan Grubu'ndaki hisselerini elden çıkaracağını açıklamıştı. Grup, Doğan TV hisselerinin yaklaşık yüzde 7'sini elinde bulunduruyor.
Doğan Medya Grubu'nun tamamıyla el değiştirmesi öncesi ayrıca bünyesinde bulunan Milliyet ve Varan gazeteleri de 2011 yılında Demirören Holding'e satılmıştı.
DW/ÇÖ,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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