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Doğu Akdeniz’de Türkiye'siz Üçlü İşbirliği

08.05.2018 20:45 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum kesimi, İsrail ve Yunanistan Doğu Akdeniz’de büyük çaplı bir ortak bir proje başlatma hazırlığında

Doğu Akdeniz’de Türkiye'siz Üçlü İşbirliği

Kıbrıs Rum kesimi, İsrail ve Yunanistan, Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya doğal gaz taşıyacak boru hattı inşası planlarını hayata geçirmeye kararlı olduklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, East Med (Doğu Akdeniz) boru hattını yeni enerji kaynakları arayan Avrupa için önem taşıyan “çok ciddi bir girişim” olarak niteledi.

Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de, üç ülkenin boru hattı projesini harekete geçirmek için bu yıl içerisinde bir anlaşma imzalamayı amaçladığını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da projeyi üç ülke arasındaki işbirliğinin “sembolü” olarak tanımladı.

Anastasiadis, “Bu projenin üç ülke ve ötesi için net stratejik faydalar ve eşsiz ortak çıkarlar ağı” oluşturduğunu, hayata geçirilmesinin Avrupa Birliği’nin (AB) enerji güvenliğine somut katkılar sağlayacağını” belirtti.

Kıbrıs Rum lideri, AB’nin de projeye olumlu baktığını, 28 üyeli birliğin projeyle ilgili teknik bir çalışmaya 34,5 milyon Euro fon ayırdığını kaydetti.

Boru hattının, Kıbrıs ve İsrail açıklarında son dönemde ortaya çıkarılan yataklardan doğal gaz taşıyabileceği ifade ediliyor.

Üç ülke lideri Ocak 2016’da aralarındaki bağları ve işbirliğini güçlendirmek için düzenli olarak üçlü toplantı düzenleme kararı almıştı ve o tarihten bu yana dördüncü kez biraraya geldi.

Netanyahu, “Harika bir ittifak inşa ediyoruz, üç demokrasi arasında iyiler ittifakı. Sadece birkaç yıl geriye bakın, ülkelerimizin bu sıcak, yakın ve doğrudan temasa sahip olmaması düşünülemez” diye konuştu.

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