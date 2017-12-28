Doğu Avrupa ülkelerinden “bakkaliye ırkçılığına” tepki

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Aralık (DHA) – Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi Doğu Avrupa ülkelerinden siyasetçiler Avrupa genelinde markaların kalitesiz ürünlerini bu bölgelerdeki ülkelere göndermesine sert tepki gösterdi. Polonya'da Gazete Prawna'nın "bakkaliye ırkçılığı” diye tanımladığı bu ayrımcılık iddiaları konusunda Avrupa Komisyonu ürün kalite testleri yaptı.

Alman yayın Der Spiegel'de yer alan bir habere göre Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in talimatı üzerine bu konuda bazı adımlar atıldı. Avrupa Adalet ve Tüketici Komiseri Vera Jourová farklı Doğu Avrupa ülkelerinde farklı ürünler üzerinde testler yapılmasını sağladı. Sonuçlar siyasetçileri haklı çıkardı.

Yapılan testlerden bazıları Slovakya'da satılan bir paket balık kroketinde yüzde 58 balık varken, Avusturya'da aynı üründe balık oranının yüzde 65 olduğunu, bir çamaşır yumuşatıcı ürününün Slovakya'ya göre Avusturya'da 30 cent daha ucuz ve 60 mililitre daha fazla içeriğe sahip olduğunu ortaya çıkardı.