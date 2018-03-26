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Doğu Avrupa'da 'turuncu kar' şaşkınlığı

26.03.2018 07:08 | Son Güncelleme

Avrupa'nın doğusunda bugünlerde turuncu renkli kar fotoğrafları sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında girmiş durumda.

Doğu Avrupa'da 'turuncu kar' şaşkınlığı

Avrupa'nın doğusunda bugünlerde turuncu renkli kar fotoğrafları sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında girmiş durumda.

Sadece Rusya'da değil. Bulgaristan, Ukrayna, Romanya ve Moldova'da da benzer manzaralar yaşanıyor.

Meteorologlar bu fenomene, Sahra Çölü'nden gelen bir toz bulutu ile kar ve yağmurun karışmasının neden olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Soçi kentindeki kayak merkezinden gelen fotoğraflar ise sepya filtreden geçirilmiş gibiydi.

Çöl tozunun kar veya yağmur olarak yere düşmesi ile oluşan bu görüntülere beş yılda bir rastlanabildiği belirtiliyor.

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