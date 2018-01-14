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Doğu Çin Denizi'nde alev alan tanker battı

DÜNYA HABERLERİ | 14.01.2018 15:27 | Son Güncelleme 10 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Ocak (DHA) - Doğu Çin Denizi'nde yaklaşık bir haftadır yanan tanker battı.

Doğu Çin Denizi'nde geçen hafta CF Crystal isimli bir nakliye gemisi ve 136 bin ton petrol taşıyan Sanchi tankeri arasında bir gemi kazası gerçekleşmişti. CF Crystal gemisindeki mürettebat kurtarılırken, Sanchi tankerinin 32 mürettebatı kaybolmuş ve Sanchi tankeri alev almıştı. Uzmanlar, tankerin yanmasıyla çevreye yayılan gazın bir çevre felaketine yol açabileceğini söylemişti.

Bir haftadır Çin'in Şangay kıyısına yaklaşık 160 mil uzaklıkta yanan Sanchi tankeri bugün battı. Çin, Güney Kore ve ABD donanmasının da katıldığı uluslararası arama kurtarma çalışmaları sırasında yetkililer Sanchi tankerine ait olan kara kutuyu ele geçirdi fakat kutu zehirli duman ve aşırı sıcaklık sebebiyle incelenemedi.

Sanchi tankerinin 32 kayıp mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, gemi kazasının nedeni hala bilinmiyor.

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