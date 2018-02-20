Doğu Guta'da katliam! Korkutan rakam geldi! 190 ölü var!

Suriye'nin Doğu Guta kentinde muhaliflerin kontrol ettiği Doğu Guta'ya bugün düzenlenen saldırılarda en az 45 kişi öldürüldüğü bilgisinin ardından gelen son dakika güncellemelerine göre, ölü sayısının pazar gününden bu yana 190'a yükseldiği belirtildi.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.