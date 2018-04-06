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Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2018 19:47 | Son Güncelleme

Suriye'deki Esed rejimi ve Rusya, ablukadaki Doğu Guta'da yeniden başlattığı hava saldırılarında 30 sivil öldü, 50’den fazla kişi yaralandı.

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, ablukadaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinden tahliye sürecini durdurdu. Rejim ve destekçisi Rusya'nın yeniden başlattığı saldırılarda en az 30 sivil öldü.

Esed rejimi ve garantörü Rusya, ablukadaki Duma ilçesinde tahliye sürecini durdurdu.

Duma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekibinden alınan bilgiye göre, rejim ve Rusya, kısa süre önce başlattığı operasyonda, 35 hava saldırısı düzenledi.

İlk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30 sivil öldü, en az 50 sivil de yaralandı.

TAHLİYELER 22 MART'TA BAŞLAMIŞTI

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu varılan anlaşmayla 22 Mart'ta Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler başlamıştı.

Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden tahliyeler olmuş, Duma konusunda ise anlaşma sağlanamıştı.

Bölgede hakim askeri muhalif gruplardan Ceyşül İslam ve Rusya arasındaki müzakereler sürerken, 2 Nisan'da Duma'dan da tahliyeler başlamış, 5 bin civarı sivil, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gönderilmişti.

Duma'ya saldırılar da büyük oranda durmuştu.

7 KİLOMETREKAREDE 100 BİN KİŞİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgide, hava saldırılarının yeniden başlamasının nedeni olarak, Duma'nın da ateşkes ve tahliye süreci kapsamına alınmasını isteyen Ceyşül İslam ile Rusya arasında anlaşmaya varılamaması gösteriliyor.

Yaklaşık 7 kilometrekarelik Duma'da halihazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye doğu guta katliam

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sivil dedikleri hep terörist işidli veya ösolu o yüzden bırakın bu işleri.
afganistan da amerika nın öldürdüğü hafız çocukların haberi çıktı mı bu mynette?
Bunların ancak cehennem hakkından gelir. ALLAH her şeyi görüyor.
el nusracilara aralarinda kovaunlar
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