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'Doğu Guta'da sinir gazı' iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2018 18:01 | Son Güncelleme

ABD hükümetine yakın kaynaklar, "İlk bulgulara göre Suriye’deki saldırıda sinir gazı kullanıldı ancak detaylı inceleme gerek" açıklamasını yaptı.

'Doğu Guta'da sinir gazı' iddiası

Reuters'ın son dakika haberine göre, ABD hükümetine yakın kaynaklar, ilk bulgulara göre Doğu Guta'daki saldırıda sinir gazı kullanıldığını ancak detaylı inceleme gerektiğini belirtti.

Aynı kaynaklar, saldırıyı Esed rejiminin yapıp yapmadığı konusunda ise henüz bir şey söyleyemeyeceklerini belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
ABD doğu guta sinir gazı

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