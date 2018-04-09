'Doğu Guta'da sinir gazı' iddiası

Reuters'ın son dakika haberine göre, ABD hükümetine yakın kaynaklar, ilk bulgulara göre Doğu Guta'daki saldırıda sinir gazı kullanıldığını ancak detaylı inceleme gerektiğini belirtti.

Aynı kaynaklar, saldırıyı Esed rejiminin yapıp yapmadığı konusunda ise henüz bir şey söyleyemeyeceklerini belirtti.

Ayrıntılar geliyor...