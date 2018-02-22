Doğu Guta'da üç günde 310 ölü

5 Şubat'ta Suriye ordusu ve Rus birliklerinin 2012'den beri muhaliflerin elinde bulunan Doğu Guta'da kontrolü tekrar ele geçirmek için başlattığı operasyon devam ediyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıkladığı rakamlara göre son üç gün içerisinde hava saldırıları sonucu 300'den fazla fazla kişi yaşamını yitirdi, bin 500'den fazla yaralı var. Gözlemevi, Doğu Guta'nın hedef alındığı saldırılarda bugün de 38 kişinin öldüğünü, en az 200 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gözlemcilerin ifadelerine göre Salı gecesi azalan saldırılar Çarşamba günü erken saatlerde bölgenin köy ve kasabalarına helikopterlerden atılan varil bombaları ve fırlatılan roketlerle tekrar yoğunlaştı.

Doğu Guta, Şam'a 10 km uzaklıkta bulunuyor.



Kılızhaç'tan Guta için çağrı

Kızılhaç örgütü yaralıların tedavisi için bölgeye erişim sağlanması çağrısı yaptı. Kızılhaç'ın Suriye delegasyonuna üye isimler arasında yer alan Marianne Gasser saldırıların ilerleyen günler ve haftalarda bölgedeki insanlık dramını daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu ve "bu çılgınlığa son derhal son verilmesi gerektiğini" söyledi.