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Doğu Guta'daki bombardımanda iki günde 250 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 21.02.2018 11:44 | Son Güncelleme

Suriye hükümeti güçlerinin başkent Şam yakınlarındaki muhaliflerin elinde tuttuğu Doğu Guta'da düzenlediği saldırılarda son iki günde ölenlerin sayısının 250'ye çıktığı bildirildi. Bölgedeki saldırıların 2013'ten bu yana görülen en yoğun şiddet olayları olduğu ve ölenler arasında 50 çocuğun da bulunduğu kaydedildi.

Doğu Guta'daki bombardımanda iki günde 250 kişi öldü

BM bölgedeki durumun "kontrolden çıktığı" uyarısında bulundu. Suriye Ordusu henüz, Doğu Guta'dan gelen ölüm haberleriyle ilgili bir yorum yapmadı, ancak top ateşinin yapıldığı bölgelere "hassas saldırılar" yapıldığı ifade edildi.

Doğu Guta'da ne oluyor?

Doğu Guta, muhaliflerin başkent Şam yakınlarında elinde tuttuğu son bölge. Rusya'nın desteklediği Suriye hükümeti yanlısı güçler Pazar gecesinden bu yana bölgeyi geri almak için saldırılarını yoğunlaştırdı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Pazar gecesinden bu yanaki top ateşi ve hava saldırılarında en az 250 kişinin öldüğünü açıkladı.

Doğu Guta çevresindeki 10 kasaba ve köye yeni saldırılar düzelendiği belirtildi.

BM yaralıların çıkartılması ve yardım ulaştırılması için ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.
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Bölgedeki insani durum nasıl?

Doğu Guta'daki sağlık kuruluşlarını destekleyen Tıbbi Bakım ve Yardım Birliği (UOSSM) adına bölgede çalışan bir doktor durumun "feci" olduğunu söyledi ve "İnsanların kaçacak bir yeri yok. Hayatta kalmaya çalışıyorlar ancak kuşatma nedeniyle yaşadıkları açlık çok büyük ölçüde zayıflattı" dedi.

BM Suriye Koordinatörü Panos Moumtsiz ise hastanelerin kasten hedef alındığı haberleri karşısında "dehşete düştüğünü" söyledi ve bu tür saldırıların savaş suçu işlenmesi anlamına gelebileceği uyarısında bulundu.

Moumtzis'e göre Marj, Sawba, Douma'daki beş hastane, hükümet güçlerinin Pazartesi günkü saldırılarının ardından ya tamamen ya da kısmen çalışamaz hale geldi, Salı günü de Zamalka'daki bir hastane vuruldu.

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Suriyeli Amerikan Tıp Topluluğu da Arbin'daki bir hastanenin devre dışı bırakıldığını duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bu hastanenin Rus savaş uçakları tarafından hedef alındığını söyledi.

Hükümet, geçen Kasım'dan bu yana Doğu Guta'ya sadece bir insani yardım konvoyunun girişine verdi ve bölgede ciddi gıda kıtlığı olduğu söyleniyor. Ekmeğin fiyatının ülke genelinden 22 kat daha fazla olduğu ve beş yaşındaki çocukların yüzde 12'sinin yetersiz beslendiği bildiriliyor.

Doğu Guta'da hakimiyet İslamcı Ceyş-el İslam örgütünde. Ancak bölgede Hayat Tahrir el-Şam da faaliyet gösteriyor.

Bölge Suriye rejiminin başlıca destekçileri Rusya ve İran'ın yanı sıra, muhaliflere destek veren Türkiye tarafından "çatışmasızlık bölgesi" ilan edilmiş, ancak geçen Ekim'den bu yana çatışmalar şiddetlenmeye başlamıştı.

Doğu Guta'daki bombardımanda onlarca kişi öldüDoğu Guta'daki bombardımanda onlarca kişi öldü
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
birde bu seri katil Esad la gidip barışalım konuşalım diyen dingiller yokmu?
işinize gelince gündem olur saray konuşur atıp tutar işinize gelmeyince böyle tek punto
Amerika ve Rusya'nın dostluğu da düşmanlığı da tehlikelidir bu iki ülkeden uzak durmak lazım.
Esed le görüşelim demek katil apo ile görüşün demek ile arasında fark görmüyorum bu adam çoluk cocuk katlediyor ne yazıkki ülkemizde esed e hayran olan caniler var...
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