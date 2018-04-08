Doğu Guta'daki katliamın ardından ABD ve Rusya karşı karşıya geldi!

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da en az 80 can kaybına yol açan kimyasal saldırı, Rusya ve ABD'yi karşı karşıya getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırının Washington için hayli kullanışlı olduğunu savunarak yaşananları düzmece olarak niteledi, 'teröristler'i koruma teşebbüsü iddiasını ortaya attı.
Rusya ayrıca, ABD'nin Duma'dan muhaliflerin ayrılmasını baltalamaya çalıştığını ileri sürdü. Moskova'ya göre, Washington söz konusu bölgeye yönelik rejim saldırılarını engellemeyi hedefliyor.
Lazkiye yakınlarında yer alan Rus uzlaştırma merkezinin yöneticisi Yuriy Yevtuşenko ise, saldırı haberleri için "Bu bilgiyi kesin bir biçimde yalanlıyoruz" dedi.
Muhaliflerin elindeki son semt Duma'ya havadan Sarin gazı atan helikopterler, en az 80 kişinin ölümüne neden oldu. Beyaz Baretliler grubu, ayrıca yüzlerce kişinin de yaralandığını bildiriyor.
Beyaz Baretliler grubunun paylaştığı feci fotoğraflar, dünyayı ayağa kaldırdı. Saldırı BBC'den CNN'e, Al Jazeera'dan Washington Post'a anında dünyada ilk haber oldu.
ABD ŞAM VE RUSYA'YI SUÇLADI
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), saldırıya karşı tepki gösteren ilk ülke oldu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "7 Nisan'da yeniden kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberleri yakından takip ediyoruz. Eğer bu dehşet verici haberler doğrulanırsa acil şekilde uluslararası toplumun cevabını gerektirir" dedi.
Anadolu Ajansı'na konuşan bir başka Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise, "Suriye'de rejimin daha öncede kendi halkına karşı kimyasal silahlar kullandığı açık şekilde ortada. Daha öncede belirttiğimiz gibi, Rusya, Suriye halkının acımasız bir şekilde kimyasal silahlarla hedef alınmasında sorumludur" ifadesini kullandı.
PAPA KINADI
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Doğu Guta'daki saldırıyı kınadığını duyurdu.
Rejim ve destekçilerinin yıllardır kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta'dan haftalardır silahlı muhalifler ve aileleri tahliye ediliyor. Tahliyeler başlamadan önce Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi yaşıyordu.
Henüz uluslararası kuruluşlar tarafından kimyasal saldırı doğrulanmasa da Beşar Esad rejiminin bu konuda sicili var. Geçen yıl yine Nisan ayında Han Şeyhun kasabasını hedef alan saldırıda, en az 90 kişi can vermişti. Ölenlerin çoğunluğu çocuklar ve kadınlardı.
Suriye'de 15 Mart 2018 itibariyle iç savaş yedinci yılını doldurdu.
Türkiye, Rusya ve İran, daha önce Doğu Guta için çatışmasızlık anlaşmasına varmıştı.
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