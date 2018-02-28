Doğu Guta için kimyasal silah incelemesi

Reuters'a konuşan diplomatik kaynaklar, Lahey merkezli Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nun (OPCW) Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki saldırılarla ilgili Pazar günü inceleme başlattığını söyledi.

Kaynaklar, söz konusu saldırılar arasında, Pazar düzenlenen ve bir çocuğun ölümüne yol açan saldırının da bulunduğunu ifade etti. Muhaliflerin kontrolünde olan Doğu Guta'daki sağlık yetkilileri, bu saldırının ardından insanların klor gazına maruz kaldığına dair belirtiler tespit edildiğini açıklamıştı.

OPCW, "hem medya hem de diğer kaynaklarca ortaya atılan ve inandırıcı olan tüm kimyasal silah iddialarına yönelik incelemelerin sürdüğünü" duyurdu. OPCW ekibi güvenlik endişeleri nedeniyle bölgeye gitmeyi düşünmüyor. Ekip, görgü tanıklarından alacağı ifadeleri, kanıt niteliğindeki görüntüleri ve tıp uzmanlarıyla yapacağı görüşmeleri analiz ederek bir sonuca varmayı planlıyor.

ABD, İngiltere ve Fransa'dan siyasi liderler bu ay içinde yaptıkları açıklamalarda, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad kontrolündeki güçlerin kimyasal silah kullandığına dair kanıt bulunması hâlinde Şam rejimine yönelik bir askeri müdahaleye destek vereceklerini duyurmuşlardı.