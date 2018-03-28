Doğu Guta: Suriye güçleri Duma'nın etrafında yığınak yaptı

BM, hükümet güçlerinin başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da son haftalarda kaydettiği ilereyişin ardından 80 bin sivilin yaya olarak hükümetin kontrolündeki yerlere geçtiğini söylüyor.

Suriye hükümeti ve müttefiklerinin Doğu Guta'yı geri almak için şubat ayı ortalarında başlattığı saldırılarda 1700'den fazla kişinin öldüğü belirtiliyor.

BM, Rusya'yla müzakerelere karşın çatışmaların sürdüğü Duma'da mahsur kalan 70 bin sivilin durumundan kaygılı.

Suriye hükümetinin başlıca müttefiki Rusya'nın Pazartesi günü geç saatlerde, Ceyş-ül İslam'a diğer örgütler gibi İdlib'e tahliyeyi kabul etmeleri için 48 saat süre verdiği belirtilmişti.

El Vatan gazetesi, Ceyş-ül İslam örgütü tarafından kontrol altında tutulan Duma'ya yönelik "dev" bir operasyona hazırlanıldığını duyurdu.

Suriye hükümeti güçleri, Doğu Guta'da muhaliflerin elinde tuttuğu son yer olan Duma'nın etrafını sardı. Duma'daki muhalif güçlere bölgeyi terk etmeleri için Pazartesi günü 48 saat süre verilmişti.

Hükümet güçlerinin ilerleyişi Doğu Guta'yı üç farklı bölgeye ayırdı ve bunların en büyüğü Duma çevresinde.

Hükümet ve Harasta ve Arbin bölgelerini kontrol eden muhalif Ahrar el Şam ve Faylak er Rahman örgütleriyle yapılan anlaşmanın ardından 20 bin isyancı ve sivil bölgeden tahliye edilmişti.

Evlerinden olan siviller, aylar süren bombardıman ve gıda, tıbbi bakım ve diğer yaşamsal ihtiyaçlara kısıtlı erişim altında yaşadı.

Şam'da tahliye edilen sivillerle görüşen üst düzey bir BM yetkilisi "yorgun, travma altında ve korkmuş" olduklarını söyledi.