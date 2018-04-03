Doğu Guta Tahliyeleri Sürüyor

Suriyeli bir grup isyancı ve aile üyeleri daha Doğu Guta’yı terkederek kuzeyde Türkiye sınırındaki Cerablus’a doğru hareket etti. Suriye hükümeti ve destekçisi Rusya’yla varılan anlaşma doğrultusunda dün bölgedeki en güçlü isyancı grubu Ceyş el İslam, kalesi konumundaki Duma kentinden çekilmeye başlamıştı.

Suriye devlet televizyonu, Duma’dan ayrılan çok sayıda otobüsün görüntülerini yayınladı. Otobüstekilerin Ceyş el İslam’a ait savaşçılar ve aile üyeleri olduğu belirtildi.

Doğu Guta’daki hemen hemen diğer tüm isyancı gruplar kuzeye taşınmak için anlaşmalara varırken, bölgede derin köklere sahip Suudi destekli grup direnmeyi sürdürmüş, Duma muhaliflerin elindeki tek direniş noktası olarak kalmıştı.

Ceyş el İslam militanlarının tamamının kenti terketmeyi kabul edip-etmediği ve tahliyelerin ne kadar süreceği net değil. Grubun kentte 10 bin civarında savaşçıya komuta ettiği ve ciddi sayıda tank ve diğer ağır silahlarının bulunduğu tahmin ediliyor.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin başkanı Rami Abdurrahman, Ceyş el İslam’ın, Duma’yı terkedip-terketmeme konusunda bölündüğünü, grup içerisindeki sertlik yanlısı bir kesimin kentte kalıp sonuna kadar savaşmayı istediğini söyledi.

Rus ordusu, son 24 saatte otobüslerle Duma’dan 1100 Suriyeli isyancı ve aile üyelerinin ayrıldığını bildirdi.