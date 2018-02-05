Doğu Guta ve İdlib’deki Saldırılar Can Aldı

Rusya destekli Esat güçlerinin, başkent Şam’ın doğusunda muhaliflerinden elindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda 23 sivilin öldüğü öne sürüldü. Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’e düzenlenen hava saldırılarında da sivillerin yaşadığı binalar ve hastaneler hedef oldu.
Hafta sonunda direnişçilerin Serakib kasabasında bir Rus savaş uçağını düşürmesi sonrasında İdlib’e yönelik saldırılar yoğunlaştı.
Rejim güçleri Şam’ın doğu Guta bölgesine yönelik operasyonlarını da sürdürüyor. Muhalif Guta Medya Merkezi, bölgede en az 23 sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de doğu Guta’da en az beş mahallenin hava saldırısına hedef olduğunu duyurdu. Gözlemevi’ne göre Arbeen kasabasına 15 hava saldırısı düzenlendi, Hazeh’te de 6 kişi hava saldırılarında öldü.
Gözlemevi en az 70 kişinin de yaralandığını, kurtarma çalışmaları sürdükçe ölü ve yaralı sayısının artmasının beklendiğini bildirdi. Rejim güçlerinin kuşatması altındaki doğu Guta’da 400 bin Suriyeli yaşıyor.
İdlib Medya Merkezi ve Gözlemevi de Kefrenbil kasabasında bir hastanenin bombalandığını duyurdu. Suriyeli Amerika Sağlık Birliği örgütü de, Marretinnuman kasabasındaki hastanelerinin üç defa vurulduğunu ve kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.
Öte yandan Rus haber ajansı RIA Novosti, başkent Şam’da Ruslar’ın yardım dağıttığı iki merkeze yönelik saldırılarda iki kişinin öldüğünü bildirdi. Ajans, Doğu Ortodoks Patrikhanesi yakınlarına düşen havan mermileri nedeniyle üç kişinin de yaralandığını açıkladı.
Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap
Muharrem İnce'den olay sözler: Delegeleri kandırdılar
Erdoğan'ın ziyareti sırasında ortalık karıştı! PKK yandaşları Roma'da...
Bakanlar Kurulu sonrası açıkladı: Yerli WhatsApp kurduk
MHP bir belediye başkanının istifasını istedi
Eşini öldürten kadından kan donduran ifadeler
Menopoza girerken de seks sembolü olabilirsiniz!
Öldü diye mezarını kazdılar ama...
Çöpçatanlık sitesi sayesinde Avrupa'yı bedavaya gezdi!
2019'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne bekliyor? Abdulkadir Selvi yazdı
Yok artık! Facebook artık bunu da bilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum