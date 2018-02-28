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Doğu Guta yardım bekliyor

28.02.2018 16:45 | Son Güncelleme

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde ateşkes kararına rağmen sivillere yardım ulaştırılamıyor.

Doğu Guta yardım bekliyor

Suriye rejimi insani yardım koridoru açıldığını savunurken, Rusya yaşanan krizde silahlı grupları suçladı.Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiye Suriye ordusu, ateşkes kararı alınan Doğu Guta'da silahlı muhaliflere karşı ilerleme sağladı. Gözlemevi, insani yardımların ulaştırılması için karara bağlanan ateşkes uyarınca hava saldırılarının ve topçu ateşinin öngörülen saatte durduğunu ancak iki bölgede çatışmanın sürdüğünü bildirdi. Rejim güçlerinin Çarşamba günü radikal dinci örgüt Ceyş-ül İslam'a karşı ilerleme kaydettiği belirtildi. Suriye devlet televizyonu insani yardım koridorunun açıldığını ancak Salı günü olduğu gibi Çarşamba günü de hiçbir sivilin bölgeyi terk etmediğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Guta'daki silahlı grupların, bölgede mahsur kalan sivillere yardım malzemesi ulaştırılmasını engellediğini öne sürdü. Lavrov Cenevre'de yaptığı açıklamada silahlı grupları hasta ve yaralıların Doğu Guta'dan tahliye edilmesini engellemekle suçladı.

"Desteğimiz sürecek"

Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada müttefikleri Suriye yönetimi ile birlikte Şam'ın doğusunda bulunan bölgede insani yardım koridoru açma taahhüdünde bulunduklarını söyledi. Lavrov aynı zamanda Esad rejimine verdikleri desteğin süreceğini de ilan etti. Hedeflerinin Suriye'deki "terörizmi bitirmek" olduğunu belirten Lavrov, Esad karşıtlarının başkente saldırmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Ateşkes işe yaramıyor

BM Suriye'de şiddetin devam etmesi nedeniyle Esad güçlerinin kuşatması altındaki Doğu Guta'da mahsur kalan 400 bin dolayındaki sivile yardım malzemesi gönderemiyor. BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın uzun direnişinin ardından Cumartesi günü Suriye'de 30 gün süreyle ateşkes ilan edilmesini öngören karar tasarısını kabul etmiş ancak uygulamanın ne zaman başlayacağı kararlaştırılmamıştı. Rusya hafta başında sivillerin tahliye edilebilmesi için Doğu Guta'da beş saat süreyle silahların susacağını duyurmuştu. Rusya'nın kararı, ateşkes süresinin çok kısa olması nedeniyle yardım kuruluşları tarafından eleştirilmişti.

Son haftalarda Suriye rejim güçlerinin Rusya'nın desteğiyle Doğu Guta'ya düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldürülmüş, ya da yaralanmıştı. Birleşmiş Milletler çarpışmalar nedeniyle aylardır bölgeye yardım malzemesi ulaştıramıyor. 2011 yılından bu yana devam eden Suriye'deki savaşta yüz binlerce kişi ölmüş, milyonlarca Suriyeli de komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

DW, epd, Reuters/AG, GY

© Deutsche Welle Türkçe

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