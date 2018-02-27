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Doğu Guta'da ateşkes sözde kaldı

27.02.2018 13:49 | Son Güncelleme

BM, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde insani yardımlar için planlanan kısa süreli ateşkesin devreye girmediğini bildirdi.

Doğu Guta'da ateşkes sözde kaldı

Rusya, silahlı muhalifleri suçladı.Suriye'nin Doğu Guta bögesinde insani yardım koridoru açılması için devreye sokulması planlanan 5 saatlik ateşkesin yürürlüğe girmediği bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü, bölgede çatışmaların devam ettiğini belirterek, bunun "Doğu Guta'da şuan bir şey yapabilmelerini imkansız kıldığını" söyledi.

Rus haber ajanslarının verdiği Rus ordusuna dayandırdığı bilgilere göre insani yardım koridoru oluşturulamamasının nedeni, muhaliflerin açtığı ateş. Ordudan Salı günü yapılan açıklamada açılan insani koridorun muhalifler tarafından devam eden havan topu yağmuru nedeniyle henüz devreye giremediği iddia edildi. Rus haber ajansı RIA, Rus ordusunun bu nedenle henüz tek bir sivilin bile Vafidin'deki koridoru kullanarak bölgeden ayrılamadığını kaydettiğini iletti.

Rus haber ajanslarında Rus General Viktor Pankov'un "Saat dokuzda sivillerin bölgeyi terk etmeleri için insani koridor açıldı. Şu anda muhaliflerin tarafından açılan yoğun bir ateş söz konusu ve tek bir sivil bile ayrılamadı" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Muhalifler reddetti

Muhaliflerden ise söz konusu iddialara yalanlama geldi. Ceyş-ul İslam (İslam Ordusu) adlı gruptan Yasser Delvan "Hiç kimsenin kendi kararlarını vermelerine engel olmadık" şeklinde konuştu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Doğu Guta'da Salı sabahı itibarıyla silah seslerinin kesildiğini duyurmuştu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden Rami Abdurrahman Salı günü Doğu Guta'da herhangi bir şiddet olayı yaşandığı yönünde kendilerine bir bildirim yapılmadığını açıklamıştı. Abdurrahman sadece Duma'ya birkaç havan topunun isabet ettiğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Doğu Guta'da hergün saat 9.00'dan 14.00'e kadar beş saat süreyle insani yardım için operasyonlara ara verilmesi talimatını vermişti. Rusya bölgedeki sivillerin tahliyesi için de insani koridor açılması direktifini vermişti. Doğu Guta'da yaşayan yaklaşık 400 bin kişinin dış dünyayla hemen hiçbir bağlantısı bulunmuyor.

İnsani kriz yaşanıyor

Doğu Guta'daki muhaliflerin büyük bölümünü radikal dinci militanlar oluşturuyor. Terör şebekesi El Kaide'nin uzantısı sayılan örgütlere bağlı 600 dolayındaki militanın Doğu Guta'da gizlendiği tahmin ediliyor.

2013 yılından bu yana rejim güçlerinin kuşatması altında bulunan Doğu Guta bir haftadır rejim güçlerinin en yoğun saldırılarına hedef oluyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin son saldırılarda 130'u çocuk olmak üzere en az 530 sivilin öldürüldüğünü bildirdi. 2 bin 400 kişinin de yaralandığı Doğu Guta'daki hastaneler şiddetli bombardıman yüzünden hizmete ara vermek zorunda kalmıştı.

Reuters,AP/BW,GY

©Deutsche Welle Türkçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
DOĞU GUTADA BULANAN 5 MUHALİF ÖRGÜT MALESEF SİVİLLERİ ESİR ALMIŞ VE KENDİLERİNE CANLI KALKAN YAPIYORLAR ŞU AN. ÜSTELİK BU MUHALİFLER KİMYASAL SİLAH KULLANIYOR ŞU AN.ESAD ÜLKEİSNİ TERTEMİZ EDECEK TÜM TERÖRİSTLERDEN. BATI VE ABD BUNA ENGEL OLUYOR ŞU AN.BEYLER BU GÜN ESADIN BAŞINA GELENLER YARINDA BİZİM BAŞIMIZA GELECEKTİ DERİN UYKUDAN UYANALIM SAYIN 87 BİN CAMİ İMAMI SÖZ SİZE.ESAD TERÖRİST DEĞİL ESAS TERÖRİSTLER 84 ÜLKEDEN ADAMIN ÜLKESİNE GELİP İNSANLARI KATLEDENLERDİR.5 MİLYON SURİYELİ SÜRGÜN EDENLERDİR. İMAMLAR ALLAH HEPİNİZ YERİN DİBİNE GEÇİRECEK YAKINDA.ADİL DEĞİLSİNİZ ASLA.................
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