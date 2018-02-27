Doğu Guta'da ateşkes sözde kaldı

Rusya, silahlı muhalifleri suçladı.Suriye'nin Doğu Guta bögesinde insani yardım koridoru açılması için devreye sokulması planlanan 5 saatlik ateşkesin yürürlüğe girmediği bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü, bölgede çatışmaların devam ettiğini belirterek, bunun "Doğu Guta'da şuan bir şey yapabilmelerini imkansız kıldığını" söyledi.

Rus haber ajanslarının verdiği Rus ordusuna dayandırdığı bilgilere göre insani yardım koridoru oluşturulamamasının nedeni, muhaliflerin açtığı ateş. Ordudan Salı günü yapılan açıklamada açılan insani koridorun muhalifler tarafından devam eden havan topu yağmuru nedeniyle henüz devreye giremediği iddia edildi. Rus haber ajansı RIA, Rus ordusunun bu nedenle henüz tek bir sivilin bile Vafidin'deki koridoru kullanarak bölgeden ayrılamadığını kaydettiğini iletti.

Rus haber ajanslarında Rus General Viktor Pankov'un "Saat dokuzda sivillerin bölgeyi terk etmeleri için insani koridor açıldı. Şu anda muhaliflerin tarafından açılan yoğun bir ateş söz konusu ve tek bir sivil bile ayrılamadı" şeklindeki ifadelerine yer verildi.