Doğu Guta'da bombardıman sürüyor

BM Türkiye'nin açıklamasının aksine Afrin'in de ateşkes bölgesine dahil olduğunu duyurdu.Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ateşkes talebine rağmen Suriye'deki çatışmalar devam ediyor. Rejim güçlerinin Doğu Guta'yı hedef alan operasyonları sürüyor. Kara ve havadan yapılan bombardımanda en az yedi sivilin daha öldüğü bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Doğu Guta'da silahların susmasından sonra sivillere insani yardım ulaştırmada yardımcı olması için Rusya'ya çağrıda bulundu. İki lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları telefon görüşmesinde "hava saldırılarının ve çatışmaların derhal sona erdirilmesi için Suriye rejimine azami baskı yapılmasını" istediler. Putin "terörist guruplarla mücadeleye ara verilmeyeceğini" belirtti.

2013 yılından bu yana rejim güçlerinin kuşatması altında bulunan Doğu Guta bir haftadır rejim güçlerinin en yoğun saldırılarına hedef oluyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin son saldırılarda 130'u çocuk olmak üzere en az 530 sivilin öldürüldüğünü bildirdi. 2 bin 400 kişinin de yaralandığı Doğu Guta'daki hastaneler şiddetli bombardıman yüzünden hizmete ara vermek zorunda kaldı.