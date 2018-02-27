Doğu Guta’da Çatışmalara ‘İnsani Mola’ Yürürlüğe Girdi

Suriye’de Rusya’nın talimatını verdiği, çatışmalara her gün kısa süreli “insani mola” verilmesi uygulaması yürürlüğe girdi. Suriye ve Rus güçleri, Şam yakınlarında muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’dan sivillerin ayrılması için bir güvenlik koridoru oluşturdu; ancak 5 saatlik molanın bitimine kadar olan sürede hiçbir sivil geçiş yapmadı.

Çatışmalara kısa süreli ara verilmesi, haftalardır rejimin bombardımanı altındaki Doğu Guta’da yaşayan 400 bin kişi için geçici de olsa rahatlama sağladı.

Ancak Birleşmiş Milletler ve ilk yardım görevlileri, tek taraflı düzenlemeyi eleştirerek, konvoyların ya da tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyanların giriş çıkış yapması gibi bir durumun olmadığını söyledi.

Bölgede yaşayanların bir korkusu da, Halep’in akıbetine uğrayabilecekleri endişesi. Doğuda muhaliflerin elindeki Halep’te de Ruslar 2016’da benzer bir “ateşkes molası” ilan etmişti; ancak sonrasında bunu tam kapsamlı bir kara harekatı takip etmiş ve nihayetinde de kent hükümetin kontrolüne girmişti.