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Doğu Guta'da geçici ateşkes BM Güvenlik Konseyi'nde

23.02.2018 14:25 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi Suriye'de başkent Şam ve yakınında isyancıların elindeki Doğu Guta bölgesindeki yaralı ve hastaların tahliyesi ile insani yardım iletilmesi amacıyla, acilen bir aylık ateşkes çağrısını görüşmeye hazırlanıyor.

Doğu Guta'da geçici ateşkes BM Güvenlik Konseyi'nde

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de başkent Şam ve yakınında isyancıların kontrolündeki Doğu Guta bölgesinden sivillerin ve yaralıların tahliyesi ile insani yardım iletilmesi için acilen 30 gün süreli bir ateşkes çağrısı yapan tasarıyı görüşmeye hazırlanıyor.

Güvenlik Konseyi'nin toplantısı öncesinde BM Suriye temsilcisi Stefan de Mistura, gerek Doğu Guta gerekse başkent Şam'a yönelik "korkunç" bombardımanın durması için acilen bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İki haftadır devam eden pazarlıklardan sonra dün akşam karar tasarısı bazı küçük değişikliklerle yeniden kulislere döndü ama Rusya'nın tasarıya onay verip vermeyeceği henüz belli değil.

Rusya'nın Güvenlik Konseyi'ndeki büyükelçisi Vassily Nebenzia dün ateşkes üzerinde anlaşma sağlanamadığını söylemiş ve bir dizi değişiklik önermişti.

Diplomatik planda çözüm arayışı haftalardır sürerken Doğu Guta'da devam eden hava saldırılarında şu ana kadar yüzlerce Suriyelinin öldüğü düşünülüyor.

İsveç ve Kuveyt 9 Şubat'ta bir öneri getirmiş fakat Rusya'yı ikna edememişlerdi.

Diplomatlar bugünkü görüşmede Rusya'nın tasarıya karşı veto hakkını kullanıp kullanmayacağını bilmediklerini söylüyorlar.

Doğu Guta'da dün gece de dahil beş gündür devam eden hava saldırılarında 400'ü aşkın kişinin öldüğü haberleri geliyor.

Tasarı**nın son hali ve Rus önerileri**

Dili yumuşatılan tasarıda Güvenlik Konseyi'nin ateşkese 'karar verdiği' ifadesi yerine 'çağrı yaptığı' ifadesi kullanılıyor.

Ayrıca ateşkesin "El Kaide ve IŞİD bağlantılı birey, grup, faaliyet ve yapılanmalar" açısından geçerli olmadığı kaydediliyor.

Daha önceki versiyonda sadece El Kaide ve IŞİD'e uygulanmayacağı belirtiliyordu.

Rusya büyükelçisi Nebenzia'nın dün önerdiği değişiklikler arasında ise "insani yardımların güvenlik koşulları izin verdiği ölçüde iletileceği" ve "yabancı askeri güçler Suriye'de yalnızca resmi yetkililerle işbirliği içinde hareket edebilirler" ifadeleri yer alıyordu.

Ama son taslakta bu öneriler yer almadı. Fransız Haber Ajansı bir Güvenlik Konseyi diplomatının "Rusların önerileri kabul edilebilecek gibi değil" dediğini aktarıyor.

ABD, İngiltere ve Fransa karar tasarısının bir an önce geçmesi için lobi yapıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov geçen hafta Doğu Guta'daki Suriye harekatını durdurmak isteyenlerin aslında Nusra Cephesi'ni kurtarmaya çalıştıklarını söylemişti.

Doğu Guta'da geçici ateşkes BM Güvenlik Konseyi'nde

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