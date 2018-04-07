Doğu Guta'da Kimyasal Saldırı İddiası

Suriye hükümet güçlerinin, Doğu Guta’ya kimyasal saldırı düzenlediği öne sürülüyor. Muhalif grup Ceyş El İslam, Duma kentine zehirli kimyasallar taşıyan bir varil bombasının atıldığını ve 500’den fazla yaralı olduğunu iddia etti.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye savaş uçaklarının saldırısı sonrası 5’i çocuk 11 kişide boğulma benzeri semptomlar görüldüğünü bildirdi ancak ne tür bir gaz kullanıldığı konusunda bilgi vermedi. Gözlemevi ve Ceyş El İslam, can kaybı açıklaması da yapmadı.
Anadolu Ajansı’na bilgi veren Sivil Savunma ekiplerinin sözcüsü Sirac Mahmut, ise bir sivilin gazdan etkilenerek yaşamını yitirdiğini belirtti. Mahmut, gazdan etkilenen binden fazla sivilin de Duma ilçe hastanesine kaldırıldığını söyledi.
Suriye hükümeti ise iddiaları yalanladı. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, bir yetkilinin “Ceyş El İslam teröristleri çöküşte ve Suriye Arap ordusunun ilerleyişini engellemek için kimyasal saldırı haberleri uyduruyorlar” sözlerine yer verdi.
Suriye devlet televizyonu, bugün Ceyş El İslam’ın saldırılarında altı sivilin öldüğünü de öne sürdü. Muhalif grup, iddiayı yalanladı.
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