Doğu Guta'da kuşatma altındaki aileler hayatta kalma mücadelesi veriyor

İngiltere merkezli ve muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hükümet güçlerinin Kasım ortasından beri Doğu Guta'ya bin 290 hava saldırısı ve 6 bin 190 top atışı gerçekleştirdiğini söylüyor.

Üç çocuk annesi 28 yaşındaki öğrenci Asya "Yarısı yıkılmış bir evin bodrumunda" kalıyoruz diyor ve ekliyor:

Aralıksız olarak devam eden savaş uçağı ve top bombardımanı buradaki sivilleri, özellikle de kadınları ve çocukları dehşet içinde bırakıyor.

Hükümet yanlısı basına göre, başkent Şam'ın hemen dışındaki bu bölgedeki muhalif varlığını silmek için büyük bir askeri operasyon başlatıldı.

393 bin nüfusa sahip olduğu tahmin edilen bu bölge 2013'ten beri hükümetin kuşatması altında.

Suriye'de hükümete bağlı güçlerin geçen Pazar'dan bu yana aralıksız bombaladığı ve 300'den fazla sivilin öldüğü belirtilen Doğu Guta'daki siviller, yaşadıklarını BBC'ye anlattı.

Pazar ve Çarşamba günleri arasındaysa jetlerle 420 hava saldırısı yapıldığı ve helikopterlerden 140 varil bombası atıldığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler'in savaş suçları uzmanları ise bu yıl Doğu Guta'ya atılan bazı roketlerde klorin maddesi olduğu iddialarını inceliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre son dönemde gerçekleşen saldırılarda bin 70'ten fazla sivil yaşamını yitirdi ve 3 bin 900 sivil yaralandı.

29 yaşında ve iki çocuğu olan üniversite mezunu Mouayad yaşadıklarını BBC'ye anlatırken "Ne kadar zor olduğunu hayal bile edemezsiniz" diyor ve ekliyor:

"Bu çocukların çocukluklarını güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için onları bodrumlarda tutmak zorunda kalıyoruz. Dışarı çıkamıyorlar, bahçede oynayamıyorlar."

Birleşmiş Milletler'in Aralık ayında uydu görüntüleri üzerinden yaptığı incelemelere göre bölgede 3.853 ev tamamen yıkılmış durumda. 5.141 evde ciddi hasar tespit edilirken, 3.547 evin orta ölçekte hasar aldığı ifade edilmişti.

Ayn Tarma mahallesinde 17 ila 20 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Bu mahalledeki yapıların yüzde 71'i ya ciddi biçimde hasar aldı ya da tamamen yıkıldı. Muhaliflerin kontrolündeki komşu Cobar mahallesinde ise yapıların %91'i yaşanamaz halde.