Doğu Guta’da Ölü Sayısı 250’yi Geçti

Suriye’nin başkenti Şam çevresinde muhaliflerin elindeki Doğu Guta’da rejimin saldırıları sivil can kayıplarına neden olmaya devam ederken, bölgedeki hastanelerin de kapasitelerini aştığı haberleri geliyor.
Zamalka kasabasındaki bir hastanede anestezi uzmanı olarak görev yapan Velid Awata, hastanenin sadece 17 yatağa sahip olmasına rağmen sadece dün gece 82 hasta geldiğini söyledi.
Associated Press haber ajansına konuşan Awata, hastalara serum verip yerde tedavi etmek zorunda kaldıklarını anlattı.
Awata, hastanenin dün varil bombaları ve ara sıra topçu ateşinin hedefi olduğunu belirtti. Bölgedeki birçok hastanede olduğu gibi Awata’nın hastanesinde de hastalar bombalardan korunmak için yerin altındaki sığınaklara taşındı.
Hastanede kimsenin yaralanmadığı ancak jeneratör, su tankları ve çok sayıda ambulansın zarar gördüğü belirtiliyor.
Rusya’dan iddialara yalanlama
Bu arada Kremlin, Doğu Guta’daki sivil kayıplardan Rus ordusunun sorumlu olduğu yönündeki suçlamaları reddetti.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov, iddiaları “temelsiz” olarak niteledi. ABD ve diğer bazı ülkeler, Rusya’nın Doğu Guta’daki kayıplardan Suriye’yle birlikte sorumluluğu paylaştığını savunuyor.
Suriye hükümet güçleri Pazar gününden bu yana bölgeyi ağır bombardımana tutuyor. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlem örgütüne göre, Pazar gecesinden bu yana en az 260 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov önceki gün yaptığı açıklamada, Suriye hükümetinin Doğu Guta’daki saldırısının El Kaide bağlantılı militanları etkisiz hale getirmek açısından gerekli olduğunu savunmuştu.
Rejimin Doğu Guta’ya saldırıları can almaya devam ediyor. Beyaz Miğferler olarak da bilinen Suriye Sivil Savunma adlı kurtarma grubu, hava saldırıları ve bombardımanlarda 10 kişinin daha yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Grup açıklamasında, hükümet güçlerinin bu sabah Kafr Batna kasabasını hava saldırıları, topçu ateşi ve helikopterlerden atılan varil bombalarıyla hedef aldığını belirtti.
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