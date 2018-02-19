Doğu Guta’da Onlarca Ölü

Şam yakınlarında muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’da Suriye rejiminin ağır bombardımanında 44 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olay tam da rejim yanlısı güçlerin Afrin’e gireceği yönündeki haberlerin kamuoyuna yansıdığı bir sırada meydana geldi.

Doğu Guta 2012’den bu yana muhaliflerin kontrolünde bulunuyor. Bölge, Şam çevresinde muhaliflerin kontrolündeki tek bölge konumunda. Esat güçleri bölgeyi geri almak için takviye kuvvetler gönderiyor.

Doğu Guta’daki birkaç kasabanın bir dizi hava saldırısı, roket ve topçu ateşiyle hedef alınması sonucunda 44 sivilin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Hammuriyeh’deki hava saldırılarında 20, Saqba’da da 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kalanların ise bombalanan diğer bölgelerde yaşamlarını yitirdiği kaydedilirken, ölenler arasında 4 de çocuğun bulunduğu bilgisi verildi.

Gözlemevinden Rami Abdel Rahman, “Rejim Doğu Guta’yı kara saldırısına zemin hazırlamak için bombalıyor” dedi.

Hammuriyeh’deki halkın uçakların seslerini duyarken panik halinde kaçıştıkları görülüyor. Kentte yaşayanlar hükümet güçlerinin olası kara saldırısından endişe ediyor.

Hammuriyeh’te 23 yaşındaki Alaa el Din, “Guta’nın kaderi belli değil. Allah’ın insafına kaldık. Bodrumda yaşıyoruz. Başka alternatifimiz” yok diyor.