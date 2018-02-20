Doğu Guta’da Rejim Bombardımanında 100’e Yakın Ölü

Suriye’nin başkenti Şam çevresinde, muhaliflerin elindeki bölgelere rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırıları ve bombardımanlarda en az 98 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bunun, üç yıldır bölgede bir gün içinde meydana gelen en yüksek can kaybı olduğu belirtiliyor.

Doğu Guta olarak bilinen bölgenin mahalleleri haftalardır hükümetin bombardımanı altında. Saldırılarda yüzlerce yaşamını yitirdi ve yaralandı. Muhalifler, hükümet güçlerinin son günlerde takviye ekipler yolladığını, bunun da Şam yakınlarında muhaliflerin elindeki son kale olan Doğu Guta’yı yeniden ele geçirmek için büyük bir taarruzun yaklaştığı anlamına geldiğini söylüyor.

Bölgeden gelen videolarda, sağlık görevlileri enkaz altından yaralıları taşırken ya da karanlıkta yıkıntılar arasında telaş içinde kurtarma çalışmaları yürütülürken görülüyor.

Bölgede Pazartesi günü 100’e yakın kişinin ölümüne neden olan bombardımanda da savaş uçakları, savaş helikopterleri, füzeler ve topçu birlikleri kullanıldı.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Doğu Guta’da 2015’ten bu yana en çok ölümün yaşandığı gün olduğunu belirtirken, yaşamını yitirenler arasında 20 çocuk ve 15 kadının da bulunduğunu kaydetti.