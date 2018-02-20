Doğu Guta’da Rejim Bombardımanında 100’e Yakın Ölü

Suriye’nin başkenti Şam çevresinde, muhaliflerin elindeki bölgelere rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırıları ve bombardımanlarda en az 98 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bunun, üç yıldır bölgede bir gün içinde meydana gelen en yüksek can kaybı olduğu belirtiliyor.
Doğu Guta olarak bilinen bölgenin mahalleleri haftalardır hükümetin bombardımanı altında. Saldırılarda yüzlerce yaşamını yitirdi ve yaralandı. Muhalifler, hükümet güçlerinin son günlerde takviye ekipler yolladığını, bunun da Şam yakınlarında muhaliflerin elindeki son kale olan Doğu Guta’yı yeniden ele geçirmek için büyük bir taarruzun yaklaştığı anlamına geldiğini söylüyor.
Bölgeden gelen videolarda, sağlık görevlileri enkaz altından yaralıları taşırken ya da karanlıkta yıkıntılar arasında telaş içinde kurtarma çalışmaları yürütülürken görülüyor.
Bölgede Pazartesi günü 100’e yakın kişinin ölümüne neden olan bombardımanda da savaş uçakları, savaş helikopterleri, füzeler ve topçu birlikleri kullanıldı.
Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Doğu Guta’da 2015’ten bu yana en çok ölümün yaşandığı gün olduğunu belirtirken, yaşamını yitirenler arasında 20 çocuk ve 15 kadının da bulunduğunu kaydetti.
“Beyaz Miğferler” olarak da bilinen Suriye Sivil Savunma adlı gönüllüler grubu da, topçu ateşi ve hava saldırılarında 98 kişinin hayatını kaybettiğini, bazılarının hala enkaz olduğunu bildirdi. Ölenler arasında kurtarma grubunun üyelerinden Firas Jomaa’nın da olduğu açıklandı.
Hem Gözlemevi hem de Beyaz Miğferler, bugün de Doğu Guta’da yeni hava ve topçu saldırılarının olduğunu, muhaliflerin de Şam’a havan topları attığını belirtti. Beyaz Miğferler bugün 15 ölümün meydana geldiğini kaydederken, Gözlemevi ise sayısı 23 olarak duyurdu.
Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre de, muhalifler de Şam’ın bazı mahallelerini havan topu ateşine tuttu, üçü çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.
Bu arada BM Çocuk Fonu UNICEF, bölgedeki ölümleri protesto amaçlı bir sayfalık açıklama yayınlayarak, başlıkta “Bu acılara neden olanların, barbarca eylemlerini izah edecek sözleri hala var mı?” diye sordu.
Başlığın altı ise boş bırakılırken, UNICEF bunun nedenini, “Çocukların çektiği acılar ve öfkemizi tarif etmeye yetecek kelimelerimiz artık yok” ifadesiyle açıkladı.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi de açıklamasında “Bu durum böyle gidemez” dedi.
BM’nin Suriye krizi bölgesel insani yardım koordinatörü Panos Moumtzis de, “Doğu Guta’daki sivillerin insani durumunun kontrolden çıkmakta olduğunu” belirterek, “Bu manasız insani acıları hemen sona erdirmek zorunlu. Masum sivillerin ve altyapının bu tür hedef alınmasına şu anda son verilmeli” dedi.
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